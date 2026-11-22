年末は、1年間の投資成績や保有資産の状況を見直すよいタイミングです。整理しておくことで、来年に向けた投資方針の決定にも役立ちます。本記事では、税金対策、NISAの非課税枠、信用取引の建玉など、年内に確認しておきたいことを紹介します。

年末までに確認しよう！ 株式投資の5つのポイント

株式投資をしている方が、年末までに確認・整理しておきたい重要な5つのポイントをまとめました。

損出し・損益通算

含み損のある現物株・信用建玉について、損失を確定させるか検討しましょう。損益通算を活用すると、課税対象となる利益を減らし、税負担を軽減できる場合があります。

損益通算とは、同じ年(1月1日～12月31日)に確定した、課税口座における株式や投資信託などの利益と損失を相殺する仕組みです。

例えば、課税口座で株式の売却益が50万円あり、別の株式で20万円の損失を確定させた場合、損益通算によって課税対象となる譲渡益を30万円に減らせます。

同じ特定口座内の株式等の譲渡損益は、証券会社が年間を通じて計算します。特定口座(源泉徴収あり)では、原則として確定申告をせずに納税を完結できます。

ただし、異なる証券会社の口座間で損益通算する場合や、損失の繰り越し控除(年間の損益通算が損失になった場合に、その損失の額を翌年以降3年間にわたり繰り越して、翌年以降の利益から控除できる制度：【後述の記載参照】)を利用する場合などは、確定申告が必要です。また、NISA口座で発生した損失は損益通算の対象になりません。

NISAの年間投資枠

NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、合計360万円です。2026年に使わなかった年間投資枠は、2027年に繰り越すことができません。

ただし、NISAの非課税保有限度額は、取得金額ベースで最大1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。年間投資枠を使い残したからといって、その分だけ非課税保有限度額が減るわけではありません。

年内に投資枠を利用することも選択肢ですが、無理に使い切る必要はありません。投資方針や資金計画を踏まえ、自分のペースで活用しましょう。

旧NISAの非課税期間

意外な盲点になりがちなのが、旧NISAです。2022年に旧一般NISAで購入した商品は、2026年末で5年間の非課税期間が終了します。

非課税期間内に売却しなかった商品は、原則として2027年に課税口座へ移管されます。なお、旧一般NISAから新NISAへのロールオーバーはできません。

2026年末までに取れる主な選択肢として、以下の3つがあります。

2026年内に受渡しが完了するように売却する

売却せず、課税口座への移管を受け入れる

一部を売却し、残りは課税口座へ移管する

課税口座へ移管される際には、原則として移管時の時価が新たな取得価額となります。購入時より値下がりした状態で移管された場合、その後に株価が回復すると、元の購入価格を下回っていても課税対象となる利益が生じることがあります。

現在保有している商品が含み益と含み損のどちらになっているか、また新NISAの年間投資枠に余裕があるかなどを考慮し、今後の保有方針を検討しましょう。

なお、2022年に旧つみたてNISAで購入した商品は、2041年末まで非課税で保有できます。

年内取引の締切

国内株式の年末の取引では、「年内の最終取引日(大納会)」と「年内受渡しとなる最終約定日」の違いに注意が必要です。

2026年の大納会は12月30日(水)ですが、国内上場株式の通常取引で年内に受渡しが完了する最終約定日は12月28日(月)です。12月28日に約定した取引は12月30日に受け渡され、12月29日以降に約定した取引の受渡しは2027年になります。

特定口座の年間損益は受渡日を基準に計算されるため、2026年分の損益通算を予定している場合は、原則として12月28日までに約定させる必要があります。

ただし、一般口座の確定申告では、一定の条件のもとで約定日を基準に申告できる場合があります。また、投資信託や外国株式などは受渡しまでの日数が異なるため、各証券会社の案内を確認しましょう。

確定申告の準備

株式取引に関して、確定申告が必要になる場合や、申告することで税制上のメリットを受けられる場合があります。主な例は以下のとおりです。

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益が出て、確定申告の義務が生じる場合

複数の証券口座間で上場株式等の譲渡損益を通算したい場合

上場株式等の譲渡損失について、翌年以後3年間の繰越控除を利用したい場合

対象となる配当について、総合課税を選択して配当控除を受けたい場合

なお、一定の条件を満たす給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となるケースもあります。ただし、住民税の申告が別途必要になる場合があるため注意しましょう。

確定申告には、主にe-Tax(電子申告)と、書面での提出(郵送または持参)の方法があります。パソコンやスマートフォンの操作に慣れている方なら、原則として24時間利用できるe-Taxが便利でしょう。ただし、メンテナンス時間帯などは利用できない場合があります。

【番外編】信用取引をしている人が注意すべきポイント

年末年始は株式市場が休場となるため、信用取引で建玉を保有している方は、金利や貸株料の負担、休場中の相場変動などにも注意が必要です。具体的にどのような点を確認しておくとよいのでしょうか。SBIネオトレード証券の担当者に聞きました。

「信用取引で建玉を保有されている場合、保有期間分の金利(売りの場合は貸株料)がかかります。金利の保有期間は祝日や証券取引所が休場の場合も含まれるため、年末年始等の長期休暇の場合は特に気を付ける必要があります。保有期間は新規建ての受渡日から返済注文の受渡日までですので、仮に2026年12月28日(月)に新規建てをして翌日12月29日(火)に返済をした場合、受渡日はそれぞれ2026年12月30日(水)、2027年1月4日(月)になります。信用取引の保有日数は、新規建ての受渡日と返済日の受渡日の両方を含めて日数をカウントするため、6日分の金利が係ることとなります。」

「日本は大晦日と正月三が日は株式市場は休場しておりますが、海外は新年の1月1日を除き取引がされておりますので、日本の休場期間に海外相場が大きく動いた場合は、1月4日の大発会から建玉が決済できないといった事態に陥る可能性が高まります。値動きがあまりない銘柄などは年末にポジションを整理しておくといったことも検討をしておくと良いでしょう。」

また、年末に確認しておきたいのが、年間の損益です。信用取引の建玉に含み損がある場合、年内に損失を確定させることで税負担を軽減できる可能性があります。

「2026年はAI投資が活況でしたので、大きく利益を挙げられた方も少なくないのではないでしょうか。そういった方で現在は含み損を抱えているという方は、売却や返済で損失を確定することで、利益が出た際に支払った税金を取り戻すことも検討しておきましょう。株式の税金は事業年度ではなく、1月～12月の売買で計算をされますので、年が明けてから損を確定させても、支払い済みの税金を還付するには、確定申告で繰り越し控除の手続きを行う必要が出てきます。」

「特定口座(源泉徴収あり)で取引をされている場合は、その年の累計損益がプラスで税金を既に支払っている場合、損失を確定させることで、既に支払い済みの税金が損失分の税金分だけ自動的に証券口座に還付されます。翌年になると0からの集計になり、還付はされませんので注意が必要です。」

まとめ

最後に、株式投資をしている方が年末までに確認しておきたい基本的な5つのポイントを振り返りましょう。

損出し・損益通算

NISAの年間投資枠

旧NISAの非課税期間

年内取引の締切

確定申告の準備

投資に関する判断は、税制上の有利不利だけでなく、保有目的や資金管理、リスクも踏まえて行うことが大切です。信用取引をしている方は、今年の取引内容を振り返りながら、建玉の整理や保証金余力の確認なども進めていきましょう。