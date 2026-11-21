転職サービス「doda」が、若手社会人のキャリア形成を応援するため運営しているYouTubeチャンネル「ぶっちゃけどーだ? doda」。人気お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さん・賀屋壮也さんと、鋭い視点を持つ教育事業家・岸谷蘭丸さんを起用し、仕事やキャリアのモヤモヤをゲストとともに「ぶっちゃけ」で掘り下げ、討論しています。

何度も対話を重ねて仲を深めた3人のクロストーク後編です。この日のYouTube収録では「コミュニケーション」をテーマに学びを深めていた3人。日頃、お仕事でのコミュニケーションについて思うところ、そして20〜30代へのメッセージをうかがいました。

「一緒に仕事がしたい人」で大事なこと

——3人とも、お仕事であらゆる人に会う機会が多いと思いますが、「この人と一緒に仕事がしたい！ この人は仕事ができる！」と思う人はどんな人ですか?

加賀 何を話すかももちろん大事なのですが、「笑顔が素敵な人」は一緒に仕事したくなりますね。で、「仕事できるな」と思う人の特徴はまたちょっと違って、オンオフをキリッと切り替えられると信頼できる印象があります。2人はどう?

岸谷 僕の場合は、まず褒めてくれる人。一旦受け入れてくれる人には勇気を持って提案しやすいですね。機嫌がいいというか「気がいいやつ」であることも大事。

加賀 確かにそれは大事。人間だから落ちることもあるけど、落ちても見ていて気持ちいい感情の起伏があるというかね。

岸谷 そうそう。調子がいいときだけじゃなくて、悪いときも絶対あると思うんですけど、そういうときに「ちょっと今日調子悪いんだよね」と素直に言ってくれる人はやりやすいです。でも、逆に素直の度が過ぎて、機嫌でその場をコントロールしようとする人がいるとしんどいな、と感じることもありますね。

賀屋 まさに蘭丸がいい素直さを持ってるんじゃない? よく自分の話をしてくれるから、めっちゃ助かってる。

加賀 賀屋もそうだよ。賀屋は意外と素直。

賀屋 もともとは素直じゃなかったからなぁ(笑)。昔はよくカッコつけちゃってたけど、やっぱり素直なほうが絶対いいよな、なりたいなと思って今の感じになったかも。本当は自分の話をするのはすごく苦手だけど、素直な人がいると嬉しいし、助かるし、一緒にいたいなと思うんで。

岸谷 賀屋さんも加賀さんもガチで気がいいです。

加賀 先輩に言う言葉じゃない(笑)! でも蘭丸は、僕たちには他の人とは違う接し方をしてくれていると思うんですよね。蘭丸のポジションはなかなか狭間の時期。自分が社長としてしっかりしないといけないときもあるし、バラエティやニュース番組では若手として先輩に突っかかっていくべきときもある。ゆったりできる場所がたぶんそんなにない中で、僕らの前ではゆったりしてくれているよね。

岸谷 ゆったりさせていただいてます(笑)。こういういい雰囲気を作ってくれる上司がいると、のびのびできて、本当にやりやすいなという感じです。

面接で採用したくなる人の基準

——岸谷さんはご自身の会社で一緒に働く人を面接する機会などもあると思いますが、「この人と働きたい」、逆に「この人はちょっと違う」と思う人に共通点はありますか?

岸谷 正直まだ言語化できていなくて、やっぱりここも「いいやつかどうか」というフィーリングが大きいですね。強いて言うなら、友達感が強くて男子校っぽいカルチャーの会社なので、男子校出身の人が多いくらい。むしろ「いいやつと仕事したいから、自分で会社を経営している」ところもあります。

加賀 面接はどのくらい話すものなの?

岸谷 インターンの場合はオンラインで30分、フルコミットの場合は絶対対面で何度か会うし、なんなら飯も一緒に食べてから決めたいな、という感じですね。まだ小さい会社だから、本音を知って「いいやつかどうか」を見極めたい。ただ、面接の後に「ありがとうございました」というメールが30分以内に来なかったら絶対採用しないです。

加賀 そこの感覚が違うと、クライアントへの感覚も違う可能性があるってこと？

岸谷 シンプルに、連絡の早さって、最も簡単にできる誠意の見せ方じゃないですか。だから面接後一言でもいいから、すぐにマメに連絡できる人を採用したい。そして結果的に、連絡が早い人は思いやりがあるから、仕事ができる確率が高い。自分ができる努力はやったほうがいいよね、と思えている人と働きたいですね。

加賀 ちょっとだけ賀屋が落ち込んでる、連絡があんまり早くないから(笑)。

賀屋 面接後に連絡しないかもしれない、と思って(笑)。普段からちょっとしたときに「あ、これありがとうございますって送ったほうがよかったかな、まぁいっか」ってなっていることが結構あるんだよな……。

岸谷 でも、僕自身会食の後に全員にすぐお礼の連絡ができているかと聞かれたら、基本は送るようにはしているけど、漏れていることもあるかもしれない。すごく飲む人との会だと、次の日の朝起きて「お礼送ったっけ？」と自信がないことがあって、確認してちゃんと送ってあるとめちゃくちゃ気持ちいい(笑)。

悩んでも誰かと比較せず、やるべきことをコツコツやるのみ

——最後に、キャリアに悩む20〜30代の方に向けて、メッセージをお願いします。

加賀 世の中もキャリアの考え方も、どんどん進化し続けていて、何がどうなるのかわからないじゃないですか。あまりにみんながすごすぎて落ち込むこともあると思います。僕もたくさん挫折してきたからこそ思うのは、「比較をできるだけやめよう」ということ。それこそ僕自身、自分で事業を立ち上げて経営している蘭丸のような人を見て「こんなにしっかりしている8歳も下の男がいるんだ」と、恐怖を覚えることもあります(笑)。でも、何を始めるにしても遅すぎることはありません。誰かと比べてもう遅いかもしれないと思っても、やりたいことがあるならとにかく始めてみるしかない。目の前のコツコツやっていることが最終的に何より自分の力になるし、そういう人を評価してくれる人はどこかにいるから、いつか仲間も見つかるはずです。

賀屋 伝えたいのは、「この人すごいなぁ」と思う友達や先輩も、意外とみんな同じ人間なんですよ、ということ。きっとあなたと同じように「今日の仕事だるいな、やだな」としっかり思っています(笑)。だから仕事についてネガティブになってしまっても、自分を責めたり嫌になる必要はない。すごい人たちも、嫌なことがあってもなんとかみんなクリアして頑張っている。大きな壁を前にして考え続けてしまうより、自分ができることをコツコツやっていくほうが、結果的に多くのことがわかるんじゃないかな、と思います。

岸谷 個性や好きなものをそれぞれ問われる時代です。出演する番組でも、個性について取り扱うことがありますが、正直「熱中できること、好きなこと、そして個性なんて、はっきりあるほうが珍しい」と思います。ないほうが当たり前で、そこが何もないからと焦る必要はない。そして、仕事のために仕事をするんじゃなくて「幸福のための仕事」です。「自分がどうしたら幸福になれるのか」を考えながら仕事をするのが、仕事とのいちばんいい付き合い方だなと思います。僕の場合の幸せは、「超働く。そしていっぱい稼いで、でっかい家に住む」でした。そうじゃないと、自分で自分を認められないと理解しました。そうやって理解すると、この人生以外選べないなと、他の選択肢への諦めがつきます。そして、もうひとつ自分より下の世代にメッセージを贈るなら「社会人になると、人生楽しいぞ」です。つらいことや大変な話ばかりで、「大人って楽しい」って、なかなか言ってくれる人がいないんじゃないかと思います。でも、僕は学生時代より今のほうが、断然楽しい。思ったよりも人生は自由で楽しいし、認めてくれる人も現れる。つらい時期があっても、粘ってみてほしいですね。

ぶっちゃけどーだ? doda-デューダ-

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※本記事は対談内容をもとにライターが構成・執筆しています