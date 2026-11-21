NEXER Groupは、エイワハウジングと共同で実施した「3階建て住宅に関する調査」に関するアンケート結果を11月13日に発表した。調査は2026年10月21日～28日の期間、全国の男女500名を対象に行われた。

3階建ての戸建て住宅に住んだ経験

はじめに、3階建ての戸建て住宅に住んだ経験について問うと、「ある」が5.8%、「ない」が94.2%となった。

3階建て住宅のイメージ

3階建て住宅のイメージについて、最も多かったのは「階段の上り下りが大変そう」で58.6%だった。

次いで「家事や掃除が大変そう」が41.4%、「生活動線が複雑そう」が29.4%と続いた。

一方で、「眺めが良さそう」が24.8%、「床面積を確保しやすそう」が22.2%、「階ごとに用途を分けやすそう」が14.4%と、縦の空間ならではの魅力を挙げる声も見られた。

3階建て住宅のイメージ

また、3階建ての一戸建てに住んだことがある人に、住む前の印象とのギャップについて尋ねると、最も多かったのは「特にギャップはなかった」で41.4%だった。

次いで「想像より大変だった」が24.1%、「想像より良かった」が20.7%、「良い面・大変な面の両方でギャップがあった」が13.8%と続いた。

「大変そう」というイメージが先行しがちな3階建てだが、実際に「想像より大変だった」と答えた人は24.1%。4割が「特にギャップはなかった」、2割が「想像より良かった」と答えており、事前に抱かれる不安ほどには“裏切られていない”ことがうかがえる結果に。

具体的に、「思っていたより暮らしやすかった」「3階に行くのは簡単だった」と、良い方向のギャップを挙げる声がある一方で、「思っている以上に生活しづらい」「階段の掃除が大変だった」といった声も寄せられた。

3階建て住宅に住んで良かった点

3階建て住宅に住んで良かった点については、「部屋数を確保できた」が58.6%で最多だった。

次いで「眺望や日当たりが良かった」が34.5%、「生活空間を階ごとに分けられた」と「収納スペースを確保できた」がともに24.1%と続いた。

住む前のイメージでは不安が先に立ちやすい3階建てが、実際に住んでみると、縦の空間を活かして「広く・分けて使える」点に価値を感じている様子がうかがえる。

3階建て住宅に住んで不便を感じた点

一方で、3階建て住宅に住んで不便を感じた点については、「階段の上り下り」が58.6%で最多となった。

次いで「洗濯や掃除などの家事」と「荷物の持ち運び」がともに27.6%、「冷暖房の効き方」が24.1%と続いた。

住む前のイメージで1位だった「階段の上り下りが大変そう」が、実際に住んだ後の実感でも1位という結果に。この点については、イメージと実態がほぼ一致している。

なお、「特になし」も17.2%で、不便さをあまり感じていない人も一定数いることがわかる。

また、これから3階建て住宅を希望する人へ「妥協すべきでない点」を問うと、最も多かったのは「階段の上り下りのしやすさ」で20.7%だった。具体的には、「やはりエレベーターが欲しい」「階段は思っていたより面倒だった」と、縦移動の負担を実感したうえでの声が目立った。

次いで「断熱性・冷暖房効率」が13.8%、「収納スペース」「採光・風通し」「各階の間取り・使い方」「家族の生活動線」がいずれも10.3%と続いた。

最後に、3階建ての一戸建て住宅に住んだことがない人に、自宅として3階建てを選ぶことにどの程度抵抗があるか聞いてみると、「かなり抵抗がある」が50.3%、「やや抵抗がある」が25.9%と、合わせて76.2%が何らかの抵抗を感じていることが分かった。

具体的な理由の中でも目を引くのは、「身体が悪くなったときに移動がしんどそう」「年を取ったら2階より上には行かない」など、将来の身体の変化を理由に挙げる声が、若い世代からも挙がっている点。今の暮らしやすさだけでなく、何十年先まで見据えて住まいを考えようとする姿勢がうかがえる結果に。

一方で「あまり抵抗はない」は15.3%、「まったく抵抗はない」は8.5%となっている。

経験者の4割が「特にギャップはなかった」と答えていたのに対し、未経験者の多くは身構えている様子がうかがえる。

限られた敷地でも部屋数を確保しやすい3階建て住宅ですが、気になるのは毎日の階段の上り下り。今回の調査では、実際に住んだ人の約6割が階段を不便に感じている一方、「部屋数を確保できた」というメリットを挙げた人も約6割に上った。購入を検討する際は、現在の暮らしやすさだけでなく、家事動線や年齢を重ねたあとの生活もイメージしておきたいところだ。