アサヒビールは11月25日、プレミアムテキーラ「1800 グアチモントン」を発売する。容量は750ml、アルコール分は40％で、店頭想定価格は2万4,420円(税込)。

同商品は、メキシコの遺跡「ロス・グアチモントネス」周辺の赤土で育ったブルーアガベを100％使用。アメリカンオーク樽で12カ月以上熟成させた後、オレンジテキーラリキュールの樽で追加熟成している。フレッシュなオレンジやハチミツ、キャラメルを思わせる香りと、ほろ苦さの後に長く続くみずみずしいオレンジの余韻が特徴だ。オレンジの風味は、蒸留所や遺跡の周辺で、熟成テキーラ「アネホ」にカットオレンジを添えて楽しむ習慣から着想を得たという。

ボトルは、ブルーアガベが育った赤土をイメージした深い赤色のセラミック製。キャップには、「ロス・グアチモントネス」の円形ピラミッドを思わせるデザインを採用した。

同社はバーやレストランなどを中心に、ストレートやロックのほか、テキーラをベースにしたカクテル「メキシカン・オールドファッションド」での飲み方を提案する。発表会では、テキーラのオレンジの香りを引き立てる飲み方として、ハイビスカスティーとキンカンを合わせたパンチも披露された。

同社によると、国内のテキーラ市場はプレミアム価格帯を中心に堅調に推移しており、「1800」シリーズの2025年の販売箱数は前年比126％だった。アサヒビールは発表会で、国内のテキーラ市場が約5年間で2.3倍に拡大したと説明し、カクテルなど飲み方の広がりを成長の一因に挙げた。