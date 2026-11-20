吉田カバンは11月21日、PORTER（ポーター）の「PX TANKER（ピーエックス タンカー）」を全面刷新し、国内4店舗で発売する。100％植物由来のナイロン生地を採用した全5型で、ベストとして着用でき、脱ぐとバッグに形を変えられる「TACTICAL VEST PACK」も登場する。

「PX TANKER」は、PORTERを代表する「TANKER」をベースに、独自の配色や機能性を取り入れたシリーズ。2019年に誕生した。今回は、同社によると世界で初めて量産化された100％植物由来のナイロン生地を採用し、構造や縫製、パーツの設計も見直した。

新色はグレー系とグリーン系の2色。展示会で披露されたモデルは、従来の「PX TANKER」で使われていたオレンジの裏地から配色を変え、開いたときも落ち着いた印象だった。ショルダーストラップには、購入時に長めと短めの2種類から選べる仕様も用意。どちらも長さを調節でき、体格や好みの掛け方に合わせられる。

展示会では「TACTICAL VEST PACK」をベストからバッグへと変形させる様子も披露された。ベストとして着用し、荷物が増えたときにはバッグとして使える。

ラインアップは「TOTE BAG」（13万2,000円）、「DAYPACK」（13万2,000円）、「COMMUNICATOR BAG」（17万6,000円）、「HIP BAG」（7万1,500円）、「TACTICAL VEST PACK」（13万2,000円）の5型。価格はいずれも税込み。

取り扱いはPORTER EXCHANGE SHIBUYA、PORTER EXCHANGE KYOTO、PORTER EXCHANGE OSAKA、PORTER GINZAの4店舗。吉田カバン公式オンラインストアでの販売は行わない。