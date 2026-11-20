SANUが運営するセカンドホームサービス「SANU 2nd Home」は、11月11日にサービス開始5周年を迎えた。2拠点5室で始まったシェア別荘は、全国41拠点251室に拡大。今後は、工場で製造工程の9割以上を担う新建築モデル「SHELL」と、会員以外も参加できる自然体験プログラム「Nature Club」を柱に、自然の中で過ごす選択肢を広げる。

SANU 2nd Homeはサービス開始5周年を迎えた

SANUが運営するセカンドホームサービス「SANU 2nd Home」は、11月11日にサービス開始5周年を迎えた。2021年に2拠点5室でスタートし、2026年11月時点で全国41拠点251室に拡大。これまでに延べ約6万人が利用した。

自然の中に「もうひとつの家」を持つように滞在できるシェア別荘を展開し、「別荘の民主化」を掲げてきた同社。5周年を機に打ち出したのは、滞在先を増やすとともに、訪れた先での自然体験や食、移動にも事業を広げる方針だ。

工場で9割以上を製造、新建築モデル「SHELL」

資材価格の高騰や職人不足を背景に、SANUは11月10日、新建築モデル「SHELL(シェル)」を発表した。製造工程の90%以上を工場で行うモジュール型の木造建築で、現地施工は約2週間。同社は、職人の手配が難しい自然の中でも拠点を整備しやすくなると見込む。

構造開発ではエンジニアリング会社のArupと協業。柱と梁の接合部にCLT(直交集成板)を用いる工法を共同開発し、室内の途中に柱を設けない幅約9mの空間を設計した。自社開発のソフトウェアで設備の制御や無人運営に対応し、衛星ブロードバンド「Starlink」も標準搭載する予定だ。2027年のデビューに向け、11月10日からウェイティング登録を受け付けている。

拠点の拡大に向け、11月11日には全国の森や湖、海、山にある土地の募集も始めた。

白樺湖で早朝カヌー、奄美大島でシーカヤック

11月10日に提供を始めた「Nature Club(ネイチャー クラブ)」は、地元の自然に詳しい案内人とともに、各地のSANU 2nd Homeの周辺で自然を楽しむプログラム。会員以外も参加できる。

第1弾は白樺湖、八ヶ岳、奄美大島、一宮、那須の5エリア。白樺湖での早朝カヌーや、奄美大島でシーカヤックに乗って無人浜へ向かう体験などを用意する。2027年には全国20エリアへの拡大を目指す。今後は地元の事業者と連携し、自然体験に加えて食や移動にも取り組みを広げる方針だ。

2031年に150拠点以上、ユーザー50万人を目指す

SANUは2031年に向け、開発規模1,500億円、国内外150拠点以上・3,000室、ユーザー数50万人を目標に掲げる。

5周年に合わせ、創業者でブランドディレクターを務めてきた本間貴裕氏が代表取締役Co-CEOに就任し、福島弦氏との共同代表体制へ移行した。本間氏が建築やクリエイティブ、ブランディングを、福島氏が事業や財務、組織を担当する。