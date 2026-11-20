ダイヤモンド社は、『貯金よりも株式投資よりも インフレ時代は家を買え』(川﨑佑馬・著)を11月11日に刊行した。価格は1,870円。

同書は、「なぜ、賃貸のままじゃダメなのか?」など、住宅購入を迷う人の決断を後押しする一冊。

食料品や日用品など、身近なものの値上がりが続く昨今。住宅価格も上昇し、「家を買いたいけれど、今は高すぎる」「価格が下がるまで賃貸で暮らそう」と考える人は少なくない。しかし、同書の著者・川﨑佑馬氏は、インフレ時代こそ、家を買うことが、有効な資産形成につながると主張する。

著者は、慶應義塾大学卒業後、三井物産に入社し、新卒1年目から住宅購入を開始。28歳までに総額約4億円、計5軒の家を購入した経験を持ち、現在はYouTube「家買うぞチャンネル」などで住宅購入に関する情報を発信している。

同書では、自身の経験をもとに、「賃貸と持ち家はどちらが得なのか」「住宅ローンは怖くないのか」「どんな家を選べば資産になるのか」といった疑問をわかりやすく解説。さらに、住宅購入に伴う価格下落や金利上昇、災害などのリスクにも触れながら、資産価値を意識した物件選びや住宅ローンの考え方、実際に家を買うまでのステップを紹介している。

住宅の資産価値は立地や物件の条件によって異なり、金利上昇などのリスクもある。賃貸か持ち家か、購入するならどんな物件を選ぶべきか。改めて考えるきっかけになりそうだ。