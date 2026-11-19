サントリーは、ボジョレー ヌーヴォーの解禁日となる11月19日から21日まで、渋谷スクランブルスクエア1階のアーバン・コア スペースで試飲イベント「旬感(しゅんかん) ひとくちヌーヴォー」を開催する。参加費は100円(税込)。

会場では、定番の「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2026」をはじめ、ボジョレー・ヴィラージュ、ロゼ、オレンジなどの新酒を用意。好きな3種を1杯20mlずつ試せる。「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2026」は先着500杯限定で提供する。

発表会では、2026年の出来栄えが紹介された。今年はフランスで発生した熱波の影響もあり、ブドウの収穫が過去最も早く始まった。ブドウがよく熟し、果実味が凝縮した、飲みごたえのある仕上がりになったという。

サントリーの担当者は、ワインになじみのない人にも、まずはひと口ずつ飲み比べて、気軽に楽しんでほしいと話した。

来場者には先着3,500人に、フランスでワインの試飲に使われてきた酒器「タストヴァン」をモチーフにした小皿をプレゼント。小皿にワインを注ぎ、空気に触れさせたときの香りや味わいの変化も楽しめる。

開催時間は11月19日(木)が15時～20時、20日(金)・21日(土)が13時～20時。会場は渋谷駅直結。