転職サービス「doda」が、若手社会人のキャリア形成を応援するため運営しているYouTubeチャンネル「ぶっちゃけどーだ? doda」。人気お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さん・賀屋壮也さんと、鋭い視点を持つ教育事業家・岸谷蘭丸さんを起用し、仕事やキャリアのモヤモヤをゲストとともに「ぶっちゃけ」で掘り下げ、討論しています。

何度も対話を重ねて仲を深めた3人のクロストーク前編では、キャリアを築くまでの紆余曲折ストーリーや、心を折れずにキャリアを歩むためのアドバイスを聞きました。

コンビニのバイトが出会いのきっかけ

——3人が今に至るまでのキャリアストーリーを教えてください。

加賀 人との出会いで作られてきた、「まさかこんな人生になるとは」という人生です(笑)。目標も展望もなく、漠然と「何かを作る仕事がしたいな」と思っているときに、同級生にお笑いに誘われ、もともとお笑いが好きだったので、そのまま大阪の養成所に行きました。でもその人がお笑いをやめ、次に組んだ人ともうまくいかず「やめようかな」と思った時期もありました。でも、親からは帰ってくるなと言われ、いろいろな事情が重なり覚悟を決めて上京。お笑いの道を目指しつつ、コンビニでバイトをしていたら、そこに賀屋がいた(笑)。

賀屋 僕は大学に通いつつも放送作家さんに憧れていた時期があって。でも「なり方がわからないな、どうしようかな」と思っていたら、バイト先にお笑い芸人をやっているという加賀が入ってきて、話すようになったんだよね。で、「ちょっと舞台出てみない?」と誘われたと。

加賀 最初はこんなにしっかり組む感じでもなかったしな。

賀屋 そう、憧れている放送作家さんが元々芸人だったから、「一回舞台に出てみるのも経験としてありか」という軽い気持ちだった。

加賀 俺も賀屋もふたり用のネタを書いていたけど、相方がいない。「じゃあ、これだけネタを書いてるんだったら、一回試しませんか」という話になって、出たら賀屋の友達も見に来てくれていたのに、ものすごくスベった(笑)。「さすがにこのままじゃ終われないよな、もう一回出よう」と、何回か出て。

賀屋 スベったままだとバイト先で気まずいしな(笑)。

加賀 「いや〜スベりましたね〜いらっしゃいませ〜」ってやるのは気まずい(笑)。すると、たまたま見に来てくだった芸能事務所の方に「うちに入りませんか?」と誘われて。嬉しかったけど、一度他のところも見てみようと、今所属しているマセキ芸能社のオーディションに行ってみたら、ものすごくウケた。嬉しくて盛り上がったけど、マセキのオーディションは一回ウケたら入れるわけではなく、何回も受けないといけない。その期間中に賀屋は教員免許を取るために教育実習に行きながらオーディションを受けて。

賀屋 母ちゃんに「芸人になるかもしれない」と相談したときに、「せっかく大学に入って、教員免許をもう少しで取れるんだから、取っておいたほうがいいんじゃない?」とアドバイスされて、手に職をつけようとしていたんだよね。今思うと恐ろしいスケジュール。

大きい声の中で静かなら逆に目立つ。「かが屋」の戦略

——偶然に偶然が重なって今に至るんですね。

加賀 でも、戦略的な部分もありました。お笑いに真摯に向き合い始めたときに、自分たちとは段違いで面白い人がたくさんいて、スキルが別格。「最初から本気で芸人になろうとしていた本物の人たちには敵わない」と思ったんですね。そこで「オーディションで他の組みを全部見て、芸風が他と重ならないところを探して、そこを育てていこう」、というのが最初の戦略です。大阪で一度くじけてお笑いを辞めようとしていたので「漫才でもコントでも、関西の気配を感じるものや、大きい声の大阪っぽいネタをしないようにしよう」と決めました。大声を出して目立とうとするなら、敵わない。「じゃあ、静かなネタを作ろう」と。周囲が大声を出している中、僕たちだけ「あれ、なんか静かだぞ」と見た人に思わせれば、それだけでひとつ目立てるんです。

賀屋 「本当にこれでいいのかな」と思うこともありましたが、選んだところに最初は自信がなかったとしても、まずやってみるのが大事。やってみてうまくいったら、後からそこに意味付けをできます。最初からそこにコンプレックスを抱く必要はないのかな、と思います。

「天下が取れる」自信のアイディア、1円にもならず

——岸谷さんはここに来るまでどうでしたか?

岸谷 学生時代から自分がスーツを着てサラリーマンになる姿が想像できなかったので、「なんかやってみようかな」とノリで会社を立ち上げましたね。

加賀 まずそれがすごいよね。数ある選択肢の中で「会社を立ち上げよう」に思い至ったのはどうして?

岸谷 僕の少し上の世代で、タイミーの小川さん、Luupの岡井さんなど、ベンチャーブームで学生起業が流行っていたんですよ。すごく簡単に言えば、法人用の高いハンコを買って法務局で書類を申請すれば起業できるので、本当にノリ。「これは革新的だ、確実に大儲けができる、天下が取れる」というアイディアを持ってIT業界に乗り込んでいったけど、それが1円にもならず終わった(笑)。1年半くらい迷走して、再生回数が500回くらいの謎のYouTuberをやってみたり、一緒にやっていたやつが突然いなくなったりして、ますます「これはやばいぞ」と。

——家そこから今に至るには何があったんでしょうか?

岸谷 本当に100%たまたまなんですが、YouTubeの人気インタビュー番組「トマホーク」チャンネルにゲスト出演したのが転機です。そこで浪人時代に通っていた「Liberty English Academy」という英語塾の話をしたら、紹介した塾にたくさん問い合わせが入ったとのことでした。感謝されてそのスクールの代表と面談をしたら、その人の思想がすごくカッコよくて好きで「教育っていい業界だな」と。「日本を制する次世代のIT起業をする革命児になる」と思っていたのに、次の日から教育事業に切り替えて、その塾とも提携し、海外の大学に合格するための専門塾や留学にまつわるメディアプラットフォームを立ち上げ、今があります。

加賀 ちなみにその当初やろうと思っていたアイディアは、今は誰かがやっているものなの?

岸谷 ライブコマースの分野なんですけど、なかなか日本で実装されず、定着せずですね。

心折れずに乗り越えるために大切なこと

——皆さん、偶然から始まってチャンスを掴み、今があるように思いますが、そのチャンスのグリップ力がすごいですよね。

加賀 他の全部で挫折してきた自分としては、「チャンスに飛びついて掴んだ」というより「たまたま続いているだけ」という感覚です。必死に、沈まないように、折れそうになっても起き上がり続けてきたら、今がある。

——やはり20〜30代でも、心が折れそうになるタイミングが誰しもやってくると思いますが、折れずに乗り越えるためのアドバイスはありますか?

加賀 「悔しい、上手くなりたい」と思うことじゃないかな、と思います。僕はお笑い芸人以外の職業にはもう絶対就けない。演者だけでなく、裏方の皆さんも含め、面白い人だらけの今の業界にいたいという気持ちが芽生えた。ここにい続けるためには、頑張らないといけない。それだけで、続けてこられています。

賀屋 僕もです。と言うだけではずるいので(笑)、両親とも教師で、「人とは違う人生を歩みたい」と思いつつ、自分も教師の道を進もうとしていました。でも、人生で芸人を始めるまで、こんなに楽しいという気持ちになったことがなかった。その時点で「この仕事がいちばん向いているのかもしれない」と。「この仕事じゃなかったら、今より幸せだった選択肢もあったのかな」と思うこともありましたが、今ここにいられているのは、自分が選択してきた結果。すると、「今頑張らないでどうするんだ」と覚悟できます。もし今そう思えない仕事をしている方がいたとしても、「いい道を歩んでいるんだから、この道を歩むんだ」と思い込んで目の前のことに打ち込んでみるのも、ひとつの方法かな、と思います。

岸谷 どんな仕事をしていても、後付けでもいいから「自分にはこれしかなかった」とストーリー付けをすることは大事かもしれないですね。僕はやりたいことがずっとなかったので「やりたいことがある人はすごいな」と思っていたけど、意外とみんな、やりたいことなんてそうそうないんですよ。僕自身、25歳になってもまだふわふわっとしている。ただ「絶対こうなりたい」も「こうはなりたくない」も譲れなかった。それは「何者かにならないと死ねない」。ひとりの人間として認められることを成し遂げたいというところにこだわり続けたら、今の道になった。そういうこだわりを持っていると、結果論で「結局ここに流れ着いたな」というものが出てくる。だからこそ、こだわりをどこまで持てるかが大事だなと、個人的には感じています。

後編では「仕事をしたいと思われる人のコミュニケーション術」についてうかがいます。

ぶっちゃけどーだ? doda-デューダ-

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公開収録も行っています。次回は11月22日（日）です。

※本記事は対談内容をもとにライターが構成・執筆しています