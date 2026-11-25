NEXER Groupは、塗り替えショップと共同で実施した「住まいの色に関するアンケート」の結果を11月11日に発表した。調査は2026年10月23日～30日の期間、持ち家の一戸建てに住んでいる全国の男女約300名を対象に行われた。

はじめに、自宅の外壁を何色にしたいか聞いてみると、明るさや清潔感を理由に「白・ベージュ系」(45.3%)が最多だった。

次いで、汚れが目立たないなどの理由で「ブラウン系」が17.0%、「周囲の住宅になじむ色」が13.7%と続き、明るく清潔感のある色や、周囲の住宅と調和する落ち着いた色に人気が集まる結果となった。

外壁の色選びでは、自分の好みだけでなく、汚れの目立ちにくさや周囲の景観とのバランスなど、さまざまな視点から検討している人が多いようだ。

外壁の色を選ぶとき、色見本と実際に建物全体に塗った色は、印象が異なるか尋ねると、その結果「とてもそう思う」が16.3%、「ある程度そう思う」が61.3%と、合わせて77.6%が「印象は変わる」と感じていることがわかった。

具体的には、小さな色見本だけでは建物全体に塗ったときの印象を想像しにくいという声が多く寄せられ、色を塗る面積が広くなることで、見本で確認したときとは違った印象になると考えている人もいるようだ。

一方で、「あまりそう思わない」は14.3%、「まったくそう思わない」は8.0%にとどまっている。

外壁の色を決める際、気になる点については、最も多かったのは「汚れの目立ちやすさ」で51.3%だった。次いで「色あせの目立ちやすさ」が43.3%、「周囲の住宅との調和」が31.0%、「屋根や玄関との相性」が24.7%と続いた。

色の好みだけでなく、塗装後の汚れや色あせ、周囲とのバランスなど、長く住み続けることを考えた回答が上位に並ぶ結果に。

具体的には、「汚れが目立つ色は嫌」「耐久性は気になる」「メンテナンス」などの声が寄せられた。外壁は日々、雨風や紫外線にさらされるため、塗装直後の見た目だけでなく、年月が経ったあとの状態も気になるようだ。

一方で、「周囲の風景から浮いていないかどうか」など、周囲の景観や屋根との色の組み合わせを意識する声も。外壁の色は家全体の印象を左右するため、単に好きな色を選ぶだけでなく、汚れや色あせへの強さ、ほかの部分との調和なども考慮していることが分かった。

外壁の色を選ぶとき、「今の好み」と「長く住んでも飽きにくいこと」のどちらを重視したいかについては、「長く住んでも飽きにくいこと」が38.3%、「どちらかといえば長く住んでも飽きにくいこと」が35.7%と、合わせて74.0%が、長く住んでも飽きにくいことを重視したいと回答。外壁は頻繁に塗り替えるものではないため、時間が経っても違和感なく暮らせる色を選びたいという考えがうかがえる結果となった。

一方で、「今の好み」は7.0%、「どちらかといえば今の好み」は19.0%となっている。

家の印象を大きく左右する外壁の色。今回の調査では、白・ベージュ系が最も人気だった一方、色選びで最も気になるポイントは「汚れの目立ちやすさ」だった。また、約8割が色見本と実際の仕上がりでは印象が変わると考えていることも判明。外壁は一度塗ると長く付き合うものだけに、好みだけでなく、汚れや色あせ、周囲の住宅との調和まで考えて選びたいところだ。