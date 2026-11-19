マイホームの購入を考えるとき、気になることのひとつが「毎月いくら返済していくか」でしょう。年収などからおおよその借入可能額を試算することはできますが、その金額をそのまま返済計画にあてはめてしまうと、家計が思わぬ形で苦しくなることもあります。

大切なのは、「借りられる額」ではなく「無理なく返し続けられる額」を見極めること。この記事では、住宅ローンの月々の返済額をどのように設計すればいいのか、わかりやすく解説します。

月々の返済額は「暮らし全体」から考える

住宅ローンを検討するとき、まず知っておきたいのは、「借りられる額」と「無理なく返せる額」は同じではない、ということです。

金融機関の審査では、年収や「返済負担率」、住宅ローン以外の借入状況などをもとに借入できる金額の上限(借入可能額)が決まります。しかし、この借入可能額は、あくまで金融機関が「ここまでなら貸せる」と判断した金額にすぎません。借りられる額の上限まで借りてしまうと、返済に追われて家計に余裕がなくなってしまうケースもあります。

家計にとって大切なのは、住居費だけを単独で見るのではなく、暮らし全体の中で返済額をとらえることです。生きていくには、毎月の食費や光熱費といった生活費に加え、子どもがいれば教育費、そして誰にとっても必要になる老後資金など、住宅ローン以外にもさまざまなお金がかかります。これらとのバランスを考えずに返済額を決めてしまうと、他の支出にしわ寄せがいきかねません。

また、家計の状況は年月とともに変わっていくものです。今の収入や支出だけでなく、将来の変化も見据えて返済額を考えておくと安心です。

「返済負担率〇%以内なら安心」とは限らない

住宅ローンの目安としてよく使われるのが、「返済負担率」です。これは年収に占める年間返済額の割合を示すもので、住宅ローン以外にも、車のローンやカードローンなど他のローンの返済額も含めて考えます。住宅ローン審査における返済負担率の基準は金融機関や商品によって異なりますが、一般に年収の25～35%程度が目安として示されることがあります。この返済負担率は、無理のない返済額を考えるうえでひとつの目安になります。

ただし、「返済負担率が〇%以内だから」と、それだけで安心できるわけではありません。同じ年収でも、家族構成などによって家計の状況はまったく異なるからです。たとえば子どもの人数や教育費のかかり方、車を持っているかどうか、日ごろの生活水準などによって、住宅ローンにまわせる金額は変わってきます。

返済負担率が基準内に収まっていても、それが自分たち家族にとって無理のない水準とは限らないのです。

そこであわせて確認したいのが、「住宅ローンを払ったあと、手元にいくら残るか」という視点です。毎月の手取り収入から返済額を差し引き、残ったお金で生活費やその他の支出をまかなえるかどうかを見ておきましょう。額面ではなく実際に使える手取りで考えることで、より現実に沿った返済計画を立てられます。

見落としたくない「住宅ローン以外のお金」

月々の返済額を決めるときは、住宅ローンだけでなく、住まいにかかるその他の支出もあわせて確認しておきましょう。

・固定資産税

まず、住宅を所有すると毎年かかるのが固定資産税です。支払う金額は物件によって異なりますが、原則として毎年発生する支出であるため、年間の維持費として見込んでおく必要があります。多くの自治体では年4回の納期が設けられています。

・管理費や修繕積立金、修繕費

マンションの場合は、管理費や修繕積立金が毎月かかります。管理費は、共用部分の安全性や快適性を保つために使われるお金です。一方の修繕積立金は、将来行われる計画修繕のために必要な費用です。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、1戸あたり管理費の月平均は1万1,503円、修繕積立金の月平均は1万3,054円でした(いずれも駐車場使用料等からの充当額を除く)。合計すると月に2万4,557円がかかる計算です。

このうち特に気をつけたいのが、修繕積立金です。新築マンションでは当初の負担を抑えるために積立金を低めに設定し、段階的に引き上げていく方式が多く採用されているため、入居後に金額が上がっていくケースは少なくありません。

また、大規模修繕の時期が近づいても積立金が不足している場合、一時金の負担を求められることもあります。一方、戸建ての場合は毎月の積み立てこそありませんが、外壁や屋根の補修など、将来の修繕費を自分で準備しておく必要があります。

・保険料

さらに、万が一に備える火災保険や地震保険の保険料も忘れてはいけません(地震保険は単独契約できず、火災保険に付帯して契約する)。

こうした費用を含めて考えることで、住宅にかかる本当の負担が見えてきます。

将来の家計変化を見据え「余白」を残した返済額に

最後に大切にしたいのが、返済額に「余白」を残しておくという考え方です。住宅ローンは長い年月をかけて返していくものですから、その間に家計の状況は必ずといっていいほど変化します。

たとえば、子どもの進学によって教育費が大きく膨らむ時期があります。育休や時短勤務で一時的に収入が減ることもあれば、転職によって収入が変わる可能性もあります。

さらに、物価の上昇で生活費全体がじわじわと増えていくことや、変動金利を選んだ場合には金利上昇によって返済額そのものが増える可能性も考えておかなければなりません。加えて、老後資金の積み立ても並行して続けていく必要があります。

こうした将来の変化をふまえると、返済額は「今払える最大額」で決めるべきではありません。目指したいのは、これから先も無理なく払い続けられる金額です。少し余裕をもたせた返済額にしておくことで、家計の変化にも落ち着いて対応できるようになります。

月々の返済負担を抑えるには?

ここまで、住宅ローンの月々の返済額は、現在の収入だけでなく、住宅にかかるその他の費用や将来の家計変化も見据えて、余裕を持って設定することが大切だと見てきました。

では、月々の返済負担を抑えたい場合、住宅ローンの組み方にはどのような選択肢があるのでしょうか。住宅ローン専門金融機関である日本住宅ローンの担当者に聞きました。

「住宅ローンを検討する際は、借入可能額だけで判断するのではなく、今後のライフプランや教育費・老後資金なども踏まえ、無理なく返済を続けられる金額を設定することが重要です。足元では金利上昇への関心が高まっており、変動金利を選択する場合は、将来の金利上昇によって毎月の返済額が増える可能性も考慮する必要があります。」

「一方で、返済額をあらかじめ見通しやすい全期間固定金利を選択することも、一つの考え方です。別の切り口で毎月の返済負担を抑える方法としては、将来の住宅価値を活用する住宅ローンも選択肢として挙げられます。これは、将来の住宅価値をあらかじめ見込み、将来価値部分を除いた金額を毎月返済していくことで、月々の返済負担を抑える効果が期待できる仕組みです。当社では、2026年11月より『未来価値活用型住宅ローン』の取扱いを開始しております。まずは返済軽減の効果をシミュレーションでご確認いただきながら、ご自身のライフプランに合った住宅ローンを比較検討していただければと思います。」