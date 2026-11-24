LIFULLは、「LIFULL HOME'Sマーケットレポート 2026年10月(価格動向)」を11月11日に発表した。同調査は「LIFULL HOME'S」で掲載された物件データおよび、ユーザーが不動産会社に問合せた物件(反響物件)データを月次で集計したもの。

[ファミリータイプ] 中古マンション平均価格

ファミリータイプの中古マンションでは、東京23区の掲載価格が1億1,665万円となり、前月比2.6%減、前年同月比11.9%増だった。一方、反響価格は7,688万円で、前月比12.6%増、前年同月比21.0%増と大きく上昇した。東京都下の掲載価格は4,217万円で、前月比0.7%増、前年同月比19.9%増となり、過去最高値を更新した。反響価格は2,874万円で、前月比4.0%減、前年同月比4.4%減だった。

[シングルタイプ] 中古マンション平均価格

シングルタイプの中古マンションでは、東京23区の掲載価格が7,145万円(前月比97.9%、前年同月比111.6%)、反響価格が3,474万円(前月比90.8%、前年同月比94.9%)となった。東京都下の掲載価格は2,341万円(前月比101.4%、前年同月比101.0%)、反響価格は1,560万円（前月比95.4%、前年同月比115.6%）だった。

中古一戸建て平均価格

中古一戸建てでは、東京23区の掲載価格が1億22万円となり、前月比1.5%増、前年同月比9.9%増で過去最高値を更新。反響価格は5,763万円(前月比99.2%、前年同月比101.2%)だった。東京都下でも掲載価格が4,061万円(前月比101.8%、前年同月比106.6%）となり、過去最高値を更新した。反響価格は2,482万円（前月比100.5%、前年同月比91.7%）だった。

なお、集計対象はLIFULL HOME'Sに登録・公開された居住用中古区分マンションと中古一戸建て。東京都下は東京23区を除く東京都を指す。

東京23区の中古一戸建て掲載価格が、ついに平均1億円を突破した。一方、実際に問い合わせがあった物件の平均価格は5,763万円と、掲載価格とは約4,300万円の開きがある。住宅価格の高騰が続くなか、売り手側の価格設定と購入検討者の予算には、依然として大きな隔たりがあることがうかがえる。