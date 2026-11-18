「しっかり休んだはずなのに疲れが残る」「家に帰っても仕事のことが頭から離れない」――そんな経験はないでしょうか。

今回は、積水ハウスと大阪公立大学が行った「夜の庭が見えるリビング」に関する共同研究をもとに、“どんな環境で休むか”という視点から、住まいと休息の関係を考えます。

家で休んでも疲れが取れないのはなぜ？

仕事を終え、ようやく帰宅。ソファに座ってテレビをつけたり、スマートフォンでニュースやSNSを眺めたりする。体は休めているつもりでも、気づけば仕事のメールを確認していた――そんな夜を過ごすこともあるでしょう。

もちろん、「疲れが取れない」理由は一つではありません。睡眠や体調、仕事の負荷など、さまざまな要因が考えられます。一方で、休息について考えるとき、意外と見落としやすいのが「どこで、どのように休むか」という視点です。

食事や運動、睡眠など、健康のために日々の行動を意識している人は多いでしょう。しかし、仕事を終えて自宅に戻ったあと、目に入る景色や空間まで意識している人は、それほど多くないかもしれません。

特に、日中は仕事などで外出し、自宅で過ごす時間の中心が夜になる人にとって、帰宅してから眠るまでの時間は、一日の緊張を解いていく大切な時間でもあります。

では、同じように休憩していても、その環境が違えば心身の状態にも違いは表れるのでしょうか。

「夜の庭が見えるリビング」で休むとどうなる？

積水ハウスの「しあわせ住まい研究所」と大阪公立大学健康科学イノベーションセンターは、28人を対象に、「夜の庭が見えるリビング」と「外が見えないリビング」で休憩した場合の違いを比較する実証研究を行いました。

参加者は30分間の疲労負荷作業を行った後、それぞれの環境で30分間休憩。自律神経の状態や感情、疲労感・ストレス、作業パフォーマンスなどを比較しました。

その結果、「夜の庭が見えるリビング」で休憩した場合にのみ副交感神経の指標が高まり、特に休憩開始後5分間で大きな変化が見られました。

また、休憩後には「癒し」「心が豊か」といった感情が高まり、「疲労感」「ストレス」も疲労負荷前と同程度まで低下。さらに、その後の作業でもエラー数の増加が抑えられ、作業効率が低下しなかったことがうかがえました。

もちろん、これは「庭を5分眺めれば疲れが取れる」という意味ではありません。今回の結果からは、休む時間だけでなく、「どんな環境で休むか」にも目を向ける余地がありそうです。

休息に適した住環境とは？

では、今回確認された変化には、住環境のどのような要素が関係しているのでしょうか。

研究を担当した積水ハウス「しあわせ住まい研究所」の今井 朗さんは、今回の結果について次のように話します。

「今回確認できたのは、『夜の庭が見えるリビング』という環境全体で休んだときの変化です。庭には植栽だけでなく、窓の外への視線の広がりや光、空間の奥行きなど、さまざまな要素があります。どれか一つではなく、複数の要素が組み合わさっている可能性があると考えています」

現時点では、植栽や視線の抜け、照明など、それぞれがどの程度影響したのかまでは切り分けられていません。

だからこそ、休息に適した住環境を考えるときも、「植物を置く」「照明を変える」と一つの要素だけを見るのではなく、その場所全体をどう整えるかという視点が大切なのかもしれません。

庭がなくてもできる、休息環境の工夫

では、「環境全体を整える」といっても、今の住まいで何から考えればよいのでしょうか。引き続き今井さんに、今の住まいで考えられる工夫を聞きました。

ここからは今回の実験で個別の効果が確認された方法ではなく、住まいづくりの知見から考えられるヒントです。

まず意識したいのが、休むときの「視線の先」。たとえば、窓から見える景色や室内の植物、照明などを工夫し、仕事やスマートフォンとは違うものに自然と目が向く環境をつくるのも一つです。

また、仕事と休息を切り替えるきっかけをつくること。在宅勤務なら、パソコンを片づける、照明を変える、座る場所を変えるなど、小さな変化でも気持ちを切り替えるきっかけになります。

そして大切にしたいのは、無理なく続けられることです。

「植物や景色も、ただ置けばいいということではありません。季節や時間によって変化があり、自然と目を向けたくなる。そんな環境なら、日々の暮らしの中にも取り入れやすいと思います」

大がかりな改修をしなくても、こうした小さな工夫を組み合わせながら、自分に合った休息環境を考えることはできそうです。

「どこで休むか」にも目を向けてみる

今回の研究から見えてきたのは、休息を考えるとき、「どれくらい休むか」だけでなく、「どんな環境で休むか」という視点もあるということです。

家に帰ったあと、どこで過ごしているか。何を見ながら休んでいるか。仕事から気持ちを切り替えられる場所があるか。

普段はあまり意識しないこうしたことも、心地よく休むためのヒントになるかもしれません。

よりよく働くために、どう休むか。

まずは毎日過ごしている住まいから、見直してみてはいかがでしょうか。