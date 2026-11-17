宮城・仙台新築リフォームフェア実行委員会は、家づくり・リフォームの会社選びについての調査結果を11月4日に発表した。行われた調査は3つ。それぞれ2026年10月に実施され、調査(1)「住宅検討者の情報収集と住宅イベント意識調査」」307名、調査(2)「家づくり・リフォーム経験者の比較と後悔調査」195名、調査(3)「家づくりの相談とAIに関する調査」102名を対象に行われた。

はじめに、過去10年以内に新築またはリフォームをした63人に、会社選びを振り返ってもらった結果、66.7%が「もっと多くの会社を比べればよかった」と回答した(「とても思う」34.9%、「やや思う」31.7%)。

依頼先を決めるまでに比べたのが「1社だけ」だった人は、4人に1人(25.4%)だった。

何社くらいを比べたか

また、新築・リフォームを検討中の75人のうち、81.3%が「2社以上を比べたい」と回答。比べたい会社の数で最も多かったのは「2〜3社」で、検討中の人全体の60.0%だった。

検討中の75人に、会社を比べるときに大変なことを聞いたところ(複数回答)、「どんな会社があるか探すのが大変」が54.7%で最も多かった。

次いで「会社ごとの違いがわかりにくい」(45.3%)、「見学・訪問に回る時間がない」(42.7%)が続いた。

AIの答えだけで依頼先を決められると思うか

AIに関する調査(102名／AIを使ったことがない人も含む)では、家づくり・リフォームのことをAIに相談したことがある人は16.7%だった。「AIの答えだけで依頼先を決められると思うか」には、80.4%が決められない側の答えを選択(「決められないと思う」50.0%、「あまり決められないと思う」30.4%)。いちばん信頼できる情報として最も多く挙がったのは「住宅会社の担当者の話」(26.5%)で、「AIの答え」は2.0%だった。

今回の調査では、家づくり・リフォーム経験者の66.7％が「もっと多くの会社を比べればよかった」と回答した。一方、検討中の人の8割以上が複数社を比較したいと考えているものの、会社探しや各社の違いの把握に難しさを感じていることも明らかになった。また、AIの回答だけでは依頼先を決められないと考える人も8割を超えており、住宅会社選びでは、さまざまな情報を集めながら、実際に比較・検討することが重要といえそうだ。