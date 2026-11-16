PORTERは11月13日、N.HOOLYWOODのミリタリーライン「N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE」とのコラボレーションアイテムを発売した。デイパックやヘルメットバッグなど全4型を展開する。

ポーチの取り付けで、自分の使い方に合わせたバッグに

「N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE」は、ミリタリーアイテムに着目し、タウンユースへと再解釈したライン。アメリカ軍の購買部「EXCHANGE SERVICE」で取り扱われることを想定したクリエイションを軸に、本格的なミリタリーコレクションを展開している。

今回のコラボレーションでは、PORTERの定番アイテムをベースに、N.HOOLYWOODならではの視点でデザイン。持ち主のスタイルや使い方によって見え方が変わり、それぞれのバッグが完成するようなコレクションに仕上げた。

N.HOOLYWOODのデザイナー・尾花大輔氏が着想を得たのは、PORTERの定番シリーズ「ALL」。自身も愛用する同シリーズについて、ベーシックでありながらタフで力強い印象と、機能性から生まれるインダストリアルなムードが共存している点を魅力に挙げる。今回は、アクセサリーポーチをバッグにもウェアにも取り付けられる「PORTER ALL」本来の機能性に着目したという。

各アイテムに配したテープやDカンを使い、今回のコラボレーションアイテムのポーチを取り付けることが可能。付属のドローコードはチャームとしてだけでなく、鍵などを取り付けるストラップとしても使用できる。

デイパックやヘルメットバッグなど全4型

ラインアップは「DAYPACK」(92,400円)、「HELMET BAG」(88,000円)、「DRAWSTRING BAG」(44,000円)、「POUCH」(18,700円)の全4型。価格はいずれも税込み。

PORTER STAND(新宿・品川・京都・仙台)、KURA CHIKA by PORTER(渋谷・丸の内・上野・横浜・福岡)、POTR(池袋・難波・名古屋・札幌・沖縄)、CLOAKROOM by PORTER(梅田)、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、Mister hoolywood、Mister hoolywood OSAKA、N.HOOLYWOOD直営店舗、N.HOOLYWOOD ZOZOVILLA、N.HOOLYWOOD RAKUTEN FASHION、N.HOOLYWOOD Official Online Storeのほか、海外の指定店舗で取り扱う。

完全数量限定で、在庫がなくなり次第終了。海外店舗では発売日が異なる場合がある。