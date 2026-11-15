大東建託は、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜愛知県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜愛知県版＞」を11月4日に発表した。調査は、愛知県居住の20歳以上の男女51,728名を対象に、2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計したもの。

各ランキングTOP3

「街の幸福度(自治体)」トップは、「知多郡南知多町」が、昨年16位から大きく順位を上げて1位に輝いた。

次いで2位は「日進市」で、トップ2の自治体は偏差値70台の高い評価を得ている。3位は、昨年4位から順位を上げた「知多市」がランクインした。

街の幸福度(駅)は、日進市に位置する「米野木」が唯一偏差値80台の極めて高い評価を得て、4年連続で1位に輝いた。

次いで2位は東海市に位置する「太田川」で、昨年7位から順位を上げた。3位は名古屋市緑区に位置する「南大高」で、昨年23位から大きく順位を上げてのトップ3入り。その他トップ10内では、9位「富吉」(昨年135位)、10位「蟹江」(昨年75位))が昨年から大きく順位を上げてトップ10入りしている。富吉と蟹江は、いずれも海部郡蟹江町に位置する駅。

住み続けたい街(自治体)は、6年連続で「長久手市」で、「住みここち(自治体)」をはじめ、4つのランキングで1位となっている。

次いで2位は4年連続で「知多郡武豊町」、3位は2年連続で「豊橋市」が続いた。トップ10内では、4位「知多郡阿久比町」(昨年19位)、10位「丹羽郡扶桑町」(昨年20位)が、昨年から大きく順位を上げてトップ10入りしている。

住み続けたい街(駅)については、知多郡武豊町に位置する「富貴」で、トップ10内で唯一郡部に属する「町」に位置する駅が選ばれた。

次いで2位は一宮市に位置する「島氏永」、3位は豊橋市に位置する「船町」がランクイン。トップ10内では、6位の「牛久保」が、昨年69位から大きく順位を上げてランクインしている。その他、4位「赤岩口」(昨年11位)、5位「富士松」(昨年14位)、7位「御油」(昨年13位)、8位「美合」(昨年22位)、10位「井原」(昨年21位)が、昨年から順位を上げてトップ10入りしている。

今回の調査では、「住み続けたい街」の自治体ランキングで長久手市が6年連続1位となり、武豊町、豊橋市が続いた。一方、「街の幸福度」では南知多町が昨年16位から首位に浮上。駅別では、幸福度で米野木が4年連続1位、住み続けたい街では富貴が1位となった。幸福度と住み続けたい意向では異なる街が上位に並んでおり、住民による街の評価にもさまざまな側面があることがうかがえる結果となった。