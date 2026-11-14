NEXER Groupは、大洋工務店と共同で実施した理想の間取り・暮らし方に関する調査結果を11月4日に発表した。調査は2026年10月16日～23日の期間、全国の男女500名を対象に行われた。

今の住まいの間取りや広さに満足しているか

はじめに、今の住まいの間取りや広さに満足しているかを尋ねると、「とても満足」が17.4%、「やや満足」が42.6%となり、あわせて60.0%が「満足」と回答した。一方、「やや不満」は21.0%、「とても不満」は19.0%で、あわせて40.0%が「不満」と回答。

満足している方が6割と多数を占める一方、およそ5人に2人は、現在の住まいの間取りや広さに何らかの不満を感じていることがわかった。

今の住まいの間取りや広さに気になる点

続いて、今の住まいの間取りや広さに「やや不満」「とても不満」と回答した人に、気になる点を聞いてみると、最も多かったのは、「収納が足りない」で43.5%だった。

次いで、「リビングが狭い」が25.5%、「動線が不便」が19.0%、「部屋数が足りない」が18.5%、「日当たり・風通しが悪い」が17.0%と続いた。

「収納が足りない」は、「リビングが狭い」を18.0ポイント上回っており、間取りや広さに不満を感じる人にとって、収納スペースの不足が大きな悩みのひとつになっていることがうかがえる結果になった。

また、「リビングが狭い」「部屋数が足りない」といった広さに関する不満だけでなく、「動線が不便」という声も。

「理想の間取り」を実現するうえで最も重要だと思うことについては、「収納の多さと使いやすさ」が28.2%で最多だった。次いで、「家族の生活動線」が22.2%、「日当たり・風通しの良さ」が17.6%と続いた。

「収納」についての理由は、「片付く」「部屋を広く使える」「掃除がしやすい」といった声があり、収納スペースそのものだけでなく、その先の暮らしやすさを重視していることがうかがえる。

また、「生活動線」では、家事や身支度のしやすさに加え、家族の身体の状態を考慮する声も挙がった。「日当たり・風通し」については、気分の良さやカビ、光熱費など、快適さと実用面の両方を意識する意見が見られた。

住まいに「自分や家族ならではのこだわり」を取り入れたいと思うかは、「とても思う」が13.6%、「やや思う」が36.2%となり、あわせて49.8%が「取り入れたい」と回答した。一方、「あまり思わない」は30.2%、「まったく思わない」は20.0%で、あわせて50.2%となっている。

取り入れたいこだわりについて具体的に聞くと、「広い収納を多めに。部屋を広く」「在宅ワークの専用スペースがあったらと思います。プライベートと仕事が、はっきり隔離できるので」などの声が寄せられた。

注文住宅を選ぶ場合、建売住宅やマンションと比べた決め手について聞くと、最も多かったのは、「間取りを自由に決められる」で51.8%だった。

次いで、「家族の暮らし方に合わせられる」が31.0%、「設備や素材を選べる」が24.2%と続いた。

半数以上が「間取りを自由に決められる」を挙げており、注文住宅を選ぶうえで、間取りの自由度が大きな魅力と考えられていることがわかった。

注文住宅は、間取りや設備などを希望に合わせて決めながら家づくりを進められる点が特徴。一方、建売住宅は、基本的に間取りや仕様があらかじめ決められた状態で販売される。

また、「家族の暮らし方に合わせられる」も31.0%となっており、単に間取りを自由に決められるだけでなく、自分たちの生活スタイルに合わせた住まいをつくれることも重視されているようだ。

理想の間取りや暮らし方を形にしたい方にとって、自分や家族に合わせて設計できることが、注文住宅を選ぶ理由のひとつになっていることがうかがえる。

将来の住み替えや建て替えについては、「具体的に考えている」が3.2%、「いずれ考えたい」が14.4%となり、あわせて17.6%が住み替えや建て替えを考えていると回答。一方、「考えていない」が62.6%で最も多く、「わからない」は19.8%だった。

「考えている」と回答した人に、次の住まいで必ず改善したいことを聞いてみると、「土地選び」「夫婦二人暮らしになると思うので、まず平屋にすること。掃除箇所が少ない部屋に住みたいです」など、家族構成や今後の暮らし方を考えながら、次の住まいに求める間取りを考えている方もいるよう。

一方で、「耐震補強をしたい」「ストレスなく過ごせる温度調整機能が欲しい」など、現在の住まいで気になっている点を改善したいという意見も寄せられた。

今回の調査では、現在の住まいの間取りや広さに不満を感じている人が4割に上り、その理由として「収納が足りない」が最も多く挙げられた。また、理想の間取りで重視することでも「収納の多さと使いやすさ」が最多となり、収納が住まいの満足度を左右する重要なポイントのひとつであることがうかがえる。広さだけでなく、生活動線や日当たり、家族の暮らし方に合った間取りを考えることが、快適な住まいづくりにつながりそうだ。