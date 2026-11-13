英国の高級スポーツカーブランド、アストンマーティンの「DB12」に高性能バージョンの「DB12 S」が登場した。最高出力700PS、0-100km/h加速3.5秒と聞くと、あくまで普通のドライバーである筆者などは気後れしてしまうのだが、このクルマ、一般人が乗ってもスゴいと思えるのか?

そもそも「DB12 S」ってどんなクルマ?

アストンマーティンといえば、映画『007』シリーズのボンドカーを思い浮かべる人も多いはず。その代表格「DB5」から続く「DB」シリーズの最新モデルが「DB12」だ。サーキットで速さを競うクルマというより、長い距離を速く、快適に移動するための「スーパーツアラー」というのがアストンマーティン自身の位置づけになっている。

その高性能版が「DB12 S」だ。既存モデルの高性能版に「S」を付けるのはアストンマーティンの伝統で、DB12 Sは4.0L V型8気筒ツインターボエンジンの最高出力をDB12より20PS高い700PSに引き上げた。最大トルクは800Nm、0-100km/h加速は3.5秒、最高速度は325km/hに達する。

ブレーキは、スポーツカーの上位モデルで使われることの多いカーボンセラミック製を標準装備する。外観では、縦に2本ずつ並ぶ4本のマフラーや固定式のリアスポイラーがDB12 Sの目印だ。

縦に2本ずつ並ぶ4本のマフラーはDB12 Sの目印

乗り込む前からスゴい! 試乗車はこんな仕様

試乗車は、鮮やかな「イオンブルー」のボディに、ルーフやボディの上下にカーボンパーツを組み合わせた1台。ドアを開けると、ダークネイビー、ライトグレー、ブルーの3色を使ったレザーの内装が目に飛び込んでくる。シートの背もたれには「S」のロゴ。ヘッドレストにはアストンマーティンのウイングが刺しゅうされている。

ドアの開け閉めは重厚感抜群。運転席はフィット感がありつつも広さはしっかりあるといった感じだ。後席は狭いので、人が座るのは難しいだろう。

DB12 Sの運転席まわり。試乗車の内装は3色のレザーを組み合わせた仕様

最初は不安だったが…

ボディサイズは全長4,725mm×全幅1,980mm(ドアミラー込みだと2,135mm)×全高1,290mm。長さは問題ないのだが、幅が広い! 一般的なドライバーにとって、かなり気を使うポイントだ。さらに、乗り込むとフロントノーズが長く見えて、鼻先がどのくらいまで伸びているのかつかみづらい。足元がよく見えない感じで、ちょっと不安だ。

走り出すと、シートから路面の凹凸がビシビシと伝わってくる。いわゆる、足回りが硬い乗り心地だ。ただものではないクルマに乗っていることを実感する。

カーボンセラミックブレーキはDB12 Sの標準装備。キャリパーはブルー

それから首都高に乗ってみたり、六本木を走ったりもしてみたのだが、だんだんクルマに慣れてくると、手足のように、とまで言っては明らかに盛りすぎだが、それなりに乗りこなせるようになってくるのが不思議だ。超高性能で高価なクルマに乗っているという意識があるから、慎重なうえにも慎重に運転しようという気持ちが強まる。メーターには360km/hまで目盛りが切ってあったが、針は丸い速度計の下の方をちょろちょろと動いただけ。せいぜい60km/hくらいまでしか出さなかったが、それでも、運転していて気分がよかった。ごく普通なドライバーである筆者でも、スゴさの片鱗は感じられた。

DB12 S クーペの価格は3,390万円。オプションの価格は聞いてみたものの非公表だったので、試乗車の総額は不明だ。