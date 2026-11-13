米中間選挙後、AI関連株を中心に株価が大きく下落するなど、日経平均は不安定な値動きを見せています。こうした相場では、新たな投資機会を探したくても、長期的な成長や配当・株主優待を期待して保有している株は売りたくない、という人もいるでしょう。そこで知っておきたいのが、保有株を担保に別の銘柄へ投資できる「代用有価証券」という仕組みです。その活用方法と注意点を解説します。

保有株を売らずに別の株を買える？「代用有価証券」とは

信用取引では、現金だけでなく、証券会社が認める株式などを委託保証金として差し入れることが可能です。現金の代わりに担保として利用できる株式や投資信託などを「代用有価証券」といいます。

代用有価証券を利用すると、長期保有している現物株を売却せずに、別の銘柄の信用買いや信用売りを行うことができます。ただし、信用取引は証券会社から資金や株式を借りて行う取引であり、借りた資金や株式を返済・返却する義務があります。

手元の現金を大きく減らさずに取引機会を広げられる一方、保有株を担保にすることで新たなリスクを負う点には注意が必要です。

100万円分の保有株があったら、いくら取引できる？

代用有価証券の評価額は、原則として「基準となる時価×代用掛目（かけめ）」で計算されます。

例えば、時価100万円の保有株に代用掛目80％が適用される場合、委託保証金としての評価額は80万円です。委託保証金率を30％と仮定すると、計算上は約266万円分の信用建玉を保有できることになります。

ただし、これはあくまで単純計算による理論上の金額です。実際の取引可能額は、最低委託保証金額や保証金余力、銘柄ごとの規制、証券会社の取引条件などによって異なります。

また、代用有価証券の価格が下落すると保証金評価額も減少します。取引可能額の上限まで利用するのではなく、十分な余力を残しておくことが重要です。

株価が乱高下するとき、どう活用できる？

日経平均が大きく上下する局面では、個別銘柄によって値動きに差が生じることもあります。長期保有している株を売却せずに、別の銘柄の値上がりや値下がりを狙う方法として、代用有価証券を活用した信用取引が考えられます。

別の銘柄の信用買い

まずは、長期保有株を手元に残しつつ、別の銘柄を信用買いする方法です。

例えば、配当や株主優待を目的に保有している現物株を担保にして、値上がりが期待できる別の銘柄を信用買いすることができます。

担保にした現物株については、原則として株主としての権利を維持しながら、別の投資機会を狙える点が特徴です。ただし、信用買いした株式そのものについては、現物株と同じ株主優待の権利を得られるわけではありません。

また、代用有価証券を利用すれば、新たに現金を差し入れずに信用取引を始められる場合がありますが、損失や保証金不足が発生した際には追加資金が必要になることもあります。

下落局面での信用売り

相場全体が横ばいでも、値下がりが予想される銘柄を信用売りする方法があります。

信用売りは、証券会社から借りた株式を売却し、その後、安い価格で買い戻すことで利益を狙う取引です。予想どおり株価が下落すれば利益を得られる可能性があります。

一方、株価が上昇すると損失が発生し、損失額が差し入れた保証金を上回る場合もあります。

いずれの方法も、横ばい相場だから信用取引が有利になるわけではありません。相場の見通しとリスクを十分に検討する必要があります。

保有株を担保にする際の注意点は？

保有株を代用有価証券として活用する際には、以下の点に注意が必要です。

代用評価額が下がることがある

追証や強制決済が発生することがある

金利や貸株料などのコストが発生する

NISA口座の保有資産は利用できない

担保にした現物株が値下がりすると、代用有価証券の評価額も低下します。さらに信用取引で損失が発生すると、保証金余力が減少し、追加保証金（追証）の差し入れを求められる場合があります。期限内に追証を解消できなければ、建玉が強制決済されることもあります。

また、信用取引では、信用買いの買方金利や信用売りの貸株料などのコストが発生します。制度信用取引の信用売りでは、需給状況によって逆日歩（品貸料）が発生する場合もあります。取引前に各種費用を確認しておきましょう。

なお、NISA口座で保有する株式や投資信託は、代用有価証券として利用できません。課税口座への払い出しが可能な場合でも、その資産についてNISAの非課税扱いが終了するため、担保として利用する目的だけで安易に払い出すことは避けたいところです。

代用有価証券を活用するなら、証券会社の条件も確認

代用有価証券に関する取引条件は、証券会社によって異なります。対象銘柄や代用掛目、必要保証金、金利、手数料などを確認しましょう。

信用取引で代用有価証券を利用できる主なネット証券には、次のような会社があります。

SBIネオトレード証券

国内株式の信用取引における売買手数料が無料で、金利などの取引コストにも力を入れている証券会社です。所定の国内株式や投資信託を代用有価証券として利用でき、原則として時価の80％で評価されます。

楽天証券

国内株式に加え、投資信託や米国株式なども一定の条件で代用有価証券として利用できるのが特徴です。国内株式は原則80％、対象となる米国株式は70％相当額で評価されます。

マネックス証券

国内上場株式のほか、投資信託なども保証金代用証券として利用できます。東京・名古屋証券取引所の上場株式などは原則80％以下、福岡・札幌証券取引所の上場株式などは50％以下と、商品や市場によって評価率が異なります。

SBI証券

国内上場株式やETF、REIT、対象となる投資信託などを代用有価証券として利用できます。対象となる株式・投資信託などの代用掛目は原則80％です。また、所定の条件を満たせば国内株式の信用取引手数料が無料になります。

三菱UFJ eスマート証券

国内上場株式に加え、対象となる投資信託も信用取引の担保として利用できます。信用取引における代用掛目は原則80％です。さらに、保有する株式や対象投資信託を先物・オプション取引やFXの証拠金として活用できるサービスも提供しています。

代用有価証券の対象銘柄や評価率は、相場状況や証券会社の判断によって変更される場合があります。信用取引の利用前には、各社の公式サイトで最新の条件を確認しましょう。

※詳細は各金融機関の公式HPで内容をご確認ください