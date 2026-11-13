大東建託は、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜東海版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜東海版＞」を11月4日に発表した。調査は、東海エリア(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)居住の20歳以上の男女98,384名を対象に、2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計したもの。

「街の幸福度」トップは、「愛知県知多郡南知多町」が唯一偏差値70台の高い評価を得て、昨年32位から大きく順位を上げて1位に輝いた。

次いで2位は「愛知県日進市」、3位は昨年7位から順位を上げた「愛知県知多市」が続いた。トップ10内では、5位「岐阜県本巣郡北方町」(昨年15位)、6位「愛知県名古屋市昭和区」(昨年17位)、7位「三重県桑名市」(昨年19位)、8位「愛知県東海市」(昨年14位)が昨年から順位を上げてトップ10入りしている。

住み続けたい街には、「三重県三重郡朝日町」が、昨年3位から順位を上げて1位に輝いた。

次いで2位は3年連続で「愛知県長久手市」で、「住みここち」では1位となっている。3位は「三重県伊勢市」(昨年5位)が続いた。トップ10内では、10位の「岐阜県本巣市」が、昨年21位から大きく順位を上げてランクインしている。

今回の調査では、「街の幸福度」で愛知県南知多町が昨年32位から1位に躍進し、日進市、知多市が続いた。一方、「住み続けたい街」では三重県朝日町が1位となり、長久手市、伊勢市が上位にランクインした。幸福度と住み続けたい意向では異なる街が上位に選ばれており、街に対する評価にはさまざまな側面があることがうかがえる結果となった。