住宅価格の高騰が続くなか、「毎月のローン返済を無理なく続けられるか」と不安を感じる20代・30代は少なくありません。また、住宅ローンは長い付き合いになるため、その間に病気やケガをしたときの備えが気になる人も多いでしょう。

そこでこの記事では、返済期間を長く設定し毎月の負担を抑えられるローンや若年夫婦・子育て世帯向けの金利優遇制度、病気にも備えられる団信について、実際の商品を例に解説します。

若い世代が住宅ローンを選ぶ際のポイント

具体的な商品を見る前に、20代・30代が住宅ローンを選ぶ際に確認しておきたいポイントを整理しましょう。金利の低さだけでなく、いくつかの点を総合的に比べることが大切です。

まず金利タイプは、変動金利と固定金利の違いを理解して選びましょう。変動金利は借入時の金利が低めですが、金利が上がると返済額が増えることがあります。全期間固定金利は金利が高めですが、借入時に決まった金利が完済まで変わらないため、教育費がかかる子育て世代も家計の見通しを立てやすくなります。

共働き夫婦なら、借り方も比べたいポイントです。夫婦それぞれがローンを組む「ペアローン」や、2人の収入を合わせて審査を受ける「収入合算」を使えば、借入額を増やせます。ただし、住宅ローン控除や団信(団体信用生命保険)の扱いは両者で異なります。また、出産や育休で一方の収入が減ると返済が苦しくなる可能性もあるため、注意が必要です。

団信の保障内容も重要です。保障の範囲や金利の上乗せ条件は金融機関ごとに異なり、借入後は原則として変更できないため事前に確認しましょう。このほか、事務手数料や繰上返済などにかかる手数料も把握しておくと安心です。

返済期間と金利優遇で、毎月の負担を抑える

毎月の返済負担を抑えたいときは、返済期間を長く設定できる住宅ローンを選ぶ、金利の優遇制度を活用するなどの方法を検討してみましょう。ここでは、それぞれの具体的な商品や制度を紹介します。

返済期間を長く設定できる住宅ローン

・PayPay銀行

PayPay銀行は2025年7月から、住宅ローン借入期間の上限を35年から50年に延ばしました。完済時年齢が満80歳未満となる範囲で、最長50年まで借りられます。ただし、35年を超えて借りる場合は年0.3%の金利上乗せがあり、繰上返済で期間を35年以内に縮めても上乗せは続きます。

・日本住宅ローン 若者応援ローン「87(はな)まる」

日本住宅ローンの若者応援ローン「87まる」は、若年層(申し込み時の年齢が20歳以上46歳未満)の住宅取得をターゲットとした商品です。完済時年齢を満87歳未満まで設定できるため、若い年齢の人ほど返済期間を長めに設定できます。

変動金利型の商品で、申込時の年代によって適用金利が異なる仕組みです。

また、一般的には金利の上乗せが必要となるがん団信を無料で付帯できる点も特徴です。 なお、利用にあたっては、エリアや職業などの要件があります。

さらに、87まるには、所定の条件を満たせば、70歳までであればいつでも「おうちの残価設定ローン」へローン手数料無料で借り換えられるオプションも用意されています。

「おうちの残価設定ローン」は、住宅の将来価値(残価)を設定し、残価部分を除いた金額を返済することで、毎月の返済負担を抑える仕組みの住宅ローンです。

若年夫婦・子育て世帯向けの金利優遇

・住宅金融支援機構 フラット35「子育てプラス」

全期間固定金利のフラット35には、「子育てプラス」という金利引き下げ制度があります。対象は、借入申込年度の4月1日時点で夫婦のいずれかが40歳未満の若年夫婦世帯か、同日時点で18歳未満の子どもがいる子育て世帯です。

金利の引下げ幅は、若年夫婦世帯または子ども1人の子育て世帯で当初5年間年0.25％、子ども2人なら年0.5％、3人なら年0.75％となります。子どもがいなくても、若年夫婦であれば対象になる点は見逃せません。

団信の保障内容に特徴がある住宅ローン

団信は、住宅ローンの借主に万が一のことがあった場合に、保険金で住宅ローン残高を返済する仕組みです。基本は死亡・所定の高度障害状態への保障ですが、最近は病気への備えを手厚くした団信が増えています。ここでは、団信の保障内容に特徴がある住宅ローンを2つご紹介します。

・auじぶん銀行

auじぶん銀行の住宅ローンでは、50歳以下なら上乗せ金利なしで「がん50%保障団信」を選べます。がんと診断確定されたときや、急性心筋梗塞・脳卒中・肝疾患・腎疾患の4疾病で所定の状態になったときに、ローン残高の50%が保障されます。病気やケガによる長期入院への保障も付きます。

共働き夫婦には「ペアローン連生団信」も選択肢です。夫婦のどちらか一方が死亡するなど所定の事由に該当した場合、2人分のローン残高が保障されます。ただし、病気による保障割合は団信のプランや支払事由によって異なります。

・ドコモSMTBネット銀行「スゴ団信」

ドコモSMTBネット銀行の「スゴ団信」は、50歳以下なら上乗せ金利なしの基本プランで、がん・脳卒中・急性心筋梗塞の3大疾病で所定の状態になるとローン残高の50%を保障します。精神障害等を除くすべての病気やケガによる就業不能状態への保障や、先進医療特約も付いています。保障を100%にしたい場合、40歳未満なら年0.2%、40歳以上なら年0.4%の上乗せで「3大疾病100プラン」を選べます。

将来の生活も見据えて選ぼう

返済期間を長く設定できるローンなら、毎月の返済額を抑えられます。金利優遇制度は利息の負担を軽くし、保障の充実した団信は病気への備えになります。ただし、同じ借入額・金利で比較した場合、返済期間が長いほど利息総額が増え、完済時の年齢も上がります。毎月の返済額だけでなく、教育費や老後資金など将来の生活も見据えて、自分に合った住宅ローンを選びましょう。

※本記事で紹介している内容は各商品の一部です。利用条件や詳細な仕組み、最新の情報については、各金融機関の公式サイトをご確認ください。