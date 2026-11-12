シチズン時計の「カンパノラ」から、新コレクション「スモールセコンド メカニカル」が登場する。カンパノラとして12年ぶりとなる新しい機械式ムーブメント「Cal.Y520」を搭載し、「天満星（あまみつほし） NZ4000-56E」と「光条（こうじょう） NZ4000-56N」の2モデルを用意した。

発売は2026年12月3日予定、価格はいずれも82万5,000円。天満星は限定100本、光条は限定70本となる。

12年ぶりの新機械式ムーブメント「Cal.Y520」

新しいCal.Y520は、シチズン傘下のスイス・ラ・ジュー・ペレ社が開発したムーブメントをベースに、カンパノラ専用に仕立てたもの。自動巻きと手巻きに対応し、平均日差は0～＋14秒、最大巻上時の持続時間は約60時間。振動数は毎時28,800回、29石となる。

表示は時・分とスモールセコンドのみで、日付表示はなし。文字板の表情や時間の流れそのものを楽しめるよう、シンプルなレイアウトにまとめている。

ムーブメントはブラックカラーで仕上げ、放射状の装飾を加えた。パーツにはダイヤモンドフィニッシュも施しており、スクリュー式シースルーバックから機械の動きを眺められる。

ムーブメントのスケッチ

ケース径は40.0mm。カンパノラらしい立体的なケースラインを受け継ぎながら、ラグや縦方向の寸法、ブレスレットを新たに設計。ブレスレットは駒のピッチを短くし、中留には両プッシュ観音開きタイプを使っている。

見返しリングもドーム形状とし、文字板から見返しリング、ガラスへとつながる立体感を持たせた。斜めから見ると、文字板に描かれた宙が上方へ広がっていくような奥行きが生まれる。

黒漆と螺鈿で星々を描く「天満星」

「天満星（あまみつほし）NZ4000-56E」は、漆、金属粉、螺鈿を使って夜空いっぱいに広がる星々と銀河を表現したモデルだ。黒漆の深い色調を背景に、金属粉と螺鈿が光を受けてきらめき、静かな宇宙の中に浮かぶ星々を思わせる文字板に仕上げている。

モデル名の「天満星」は2011年に登場した初代モデルにも使われており、今回のNZ4000-56Eはその世界観を受け継いだ新しい機械式モデルとなる。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40.0×厚さ13.9mm（設計値）

風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

文字板：一部漆塗り（漆塗り＋螺鈿）

裏ぶた：スクリュー式シースルーバック（サファイアガラス、無反射コーティング）、リミテッドエディションナンバー入り

防水性能：5気圧防水

ムーブメント：機械式（自動巻き＋手巻き）「Cal.Y520」

パワーリザーブ：約60時間

白蝶貝の光を放射状に広げる「光条」

「光条（こうじょう）NZ4000-56N」は、白蝶貝を使って星の光が放射状に広がる様子を描いたモデルだ。「光条」とは、夜空の星や強い光を見たときに、光が放射状に伸びて見える現象。文字板には白蝶貝の真珠層を使い、その表面に放射状の彫刻を加えた。

白蝶貝が持つ自然な輝きと彫刻が重なり、黒を基調とした天満星（NZ4000-56E）とは対照的に、明るく透明感のある光で宙を描いたモデルとなっている。