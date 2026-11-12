「オルカンなら世界中の株式に分散しているから安心」と考えている方もいるかもしれません。しかし、オルカンの投資対象は基本的に株式。2026年10月以降のAI・半導体関連株の調整では、オルカンも値下がりしました。

一方、株式と債券などを組み合わせる「バランスファンド」には、同じ期間の下落が小さかったものも。では、オルカンに何を組み合わせれば、資産全体の値動きを抑えられるのでしょうか。

今回は、底堅い動きを見せたバランスファンド7本の特徴と資産配分について、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに解説してもらいました。

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AI半導体株の調整で、成長株ファンドの下落は？ オルカンもマイナスに

10月に入り、これまで相場をけん引してきたAI半導体株が大きく調整しました。その影響で、成長株を多く組み入れたファンドの基準価額が下がっています。成長株ファンドの構成比が高い方の中には、評価額が下がって不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の調整は、「AI投資が将来の利益拡大につながるのか」を投資家が慎重に見極める動きが強まったことが主な背景です。米中間選挙を前にした様子見姿勢に加え、インテルやアルファベットなどの決算を受けた売りも重なり、AI関連株を中心に調整が広がりました。

こうした中で、主なファンドの値動きを2026年9月末からの推移で見たものが図表1です。

図表1 AI半導体株の調整局面、主なファンドの基準価額の推移（2026/09/30＝100、2026/11/02まで） ※QUICKのデータをもとにSBI証券作成。ファンド名は略称または愛称で、4資産均等はつみたて4資産均等バランス、S&P500・オルカン・読売333・TOPIX・日経平均はeMAXIS Slimシリーズ、日経半導体株はeMAXISシリーズ、NASDAQ100とSOX指数はニッセイシリーズ、FANG+はiFreeNEXT FANG+インデックス。上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません

半導体関連や米国の成長株を多く組み入れるファンドで、下落が大きくなりました。11/2の基準価額を反映すると、全世界の株式に投資するオルカンは−1.6％、米国の代表的な株価指数に連動するS&P500のファンドも−0.8％と、9月末と比べてマイナスとなっています。

国内株式も下落しましたが、広く分散投資された読売333連動ファンドは−2.2％、TOPIX連動ファンドは−4.3％にとどまりました。日経半導体株（−17.9％）やSOX指数（−15.1％）、FANG+（−7.8％）、NASDAQ100（−6.2％）、日経平均（−5.5％）と比べると、下落幅は相対的に小さくなっています。

堅調なバランスファンドは？ 急落局面で見えた強み

バランスファンドとは？

株式や債券など、値動きの異なる複数の資産に1本で分散投資できる投資信託です。資産配分があらかじめ決められているため、自分で資産ごとの比率を調整する手間が少ない点も特徴です。ただし、株式と債券の比率や投資する地域はファンドによって異なります。

バランスファンドに注目する理由

株式と債券など値動きの異なる資産に分散するため、株式が下がる局面で全体の下げを抑える場合があります

成長株が調整する局面でも、リスクを抑えた分散投資のヒントになります

ここまで見てきた下落は10月以降の動きですが、10月末基準のファンドデータはまだ出そろっていないため、ここでは調整が始まる前の2026年9月末基準のデータを使います。

リスクメジャー（標準偏差が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示す値で、低い（1）から高い（5）まで5段階）が3以下で、SBI証券で購入可能なNISA成長投資枠の対象となるバランスファンドのうち、5年シャープレシオの高い上位7本を並べたものが図表2となります。

図表2 リスクを抑えたい方の投資アイデアの例：5年シャープレシオの高いバランスファンド ※ウエルスアドバイザーのデータをもとにSBI証券作成（2026年9月末基準）、SBI証券で購入可能なNISA成長投資枠対象のバランスファンド（リスクメジャー3以下）を5年シャープレシオ順に表示。オルカンを比較対象として掲載、騰落率は2026年9月30日を基準とした2026年11月2日の基準価額（分配金再投資ベース）の変化率、上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません

シャープレシオとは

シャープレシオは、無リスク金利を上回るリターンをリスク（標準偏差）で割った指標で、高いほど運用効率が良いことを示します。リスク水準の異なるバランスファンドを比較する際の参考となりますが、株式ファンドの評価においても重要な指標です。

値動きを抑えつつ、リターンを確保

5年標準偏差（年率）は6.58％～12.15％と、オルカンの14.61％より小さい水準にあります。国内外の株式や債券などに分散して投資することで値動きを抑えつつ、5年リターン（年率）は9.33％～14.71％を確保してきました。AI半導体株の調整で成長株のファンドが大きく下がる局面でも、バランスファンドが堅調だったことは、こうした分散投資の効果を示した可能性があります。