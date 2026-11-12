健康のために睡眠が大切だと分かっていても、生活習慣を変えるのは簡単ではない。睡眠ブランド「NELL」を展開するMorghtは、日々の暮らしの中で無理なく健康を支える仕組みを「健康の自動化」と呼び、その実現を目指している。

2020年に発売した「NELL マットレス」は、2025年12月時点で累計販売22万台を突破。いまでは寝具以外にも事業を広げるMorghtだが、創業初期には24カ月連続で売上がゼロだった時期もある。

なぜアプリ事業から睡眠市場へ転じ、マットレスをヒットさせることができたのか。Morght代表取締役の土井皓貴氏に、事業の転機と「健康の自動化」の先に見据える挑戦を聞いた。

24カ月連続「売上ゼロ」の暗黒期を経て睡眠市場へ

――土井社長は高校時代から起業を志し、前職のBranding Engineer(現TWOSTONE&Sons)では、会社の急成長を経験されています。実際に自ら創業してみて、どのようなギャップや苦労がありましたか？

前職では社長の目の前にデスクを用意してもらい、採用や事業づくりの基礎を学んできたつもりだったのですが、実際に自分で会社を立ち上げてみると、想像以上に苦労が多かったです。

会社を始めると、資金調達・採用・事業立ち上げという、ヒト・モノ・カネのすべてを1人で同時に動かさなければいけません。「とにかくやらなければ会社が潰れる」という状態だったので、土日も関係なくオフィスに通い、寝る時間以外はほとんど仕事をする生活が3～4年続きました。

――24カ月連続で売上ゼロ、という時期もあったそうですが、原因はなんだったのでしょう？

世の中に直接インパクトを与えて、人々の生活を変革したい、という思いが強かったので、BtoC領域で大きな事業をつくることを目指していました。でも、最初に挑戦したスマートフォンアプリ事業がまったく立ち上がらなかったんですよね。

コミュニティアプリなどのプロダクトを作っては壊してを繰り返したのですが、一向に手応えがない。そこで株主と「2019年内にKPIを達成できなければ撤退する」と約束し、未達に終わった年末に全アプリからの撤退を決めました。2年間、売上は完全にゼロ。資金調達の交渉も難航し、まさに暗黒の時代でした。

――アプリ事業からどうやって睡眠市場に行き着いたのですか？

2019年末から年明けにかけて、オフィスに1人こもって事業アイデアを練り直しました。「BtoCであること」「最初からしっかり売上が立つモデルであること」という条件で、そのとき最も社会的意義を感じたのが睡眠市場だったんです。

睡眠領域を獲りに行くなら、一番難しくて、最も単価が高く、市場の中心となる商材から攻めるべきだと考えました。それがマットレスです。2020年の年明け、出社してきたアプリエンジニアやデザイナーたちに「あけましておめでとう。今日からマットレスをやる」と告げたときは、さすがにみんな「どういうこと……？」と呆然としていましたね。

売り場の観察と約2000人のアンケートで見えた課題

――アプリづくりからモノづくりへの大転換となったわけですが、開発はどのように進めたのでしょう。

実際にマットレスを作るには半年以上かかるので、開発陣には「ちょっと休んでいてくれ」と伝え、お給料を支払いながら半年くらい休んでもらいました。その間、私は会社を存続させるためにひたすら睡眠関連の書籍を読み漁り、都内の家具店やショールームを片っ端から巡ることにしました。

インテリアメーカーやライフスタイルブランドの売り場に通って、マットレスを試すお客さんがどんな感想を口にするのか、耳を傾けていたんです。

そこでよく聞いたのが、「柔らかい」「気持ちいい」「包み込まれる」といった声でした。店頭で試したときの柔らかさは、第一印象を左右するんだと感じましたね。

――店頭での反応を見て、ご自身でも試してみたんですか？

はい。私も手頃な価格の柔らかいマットレスを買って使ってみたんです。すると、使い始めてから腰痛に悩むようになって。ほかの人は普段マットレスを使っていて、どんなことに困っているんだろうと気になり、クラウドソーシングで約2000人にアンケートを取りました。

「次のマットレスに求める条件」を聞くと、20～40代では「腰痛や体の痛みを改善したい」という回答が上位に挙がったんです。売り場では柔らかさに好意的な声が多かった一方で、買い替えを考えるときには、腰や体の痛みも気にしている。そこに商品開発のヒントがあると思いました。

――その気づきを、どんな商品に落とし込んだのでしょうか？

当時、マットレス市場を見渡すと、手頃な価格帯と高価格帯には有力な商品がそろっていました。その一方で、中間の価格帯にはまだ参入の余地があると見ていたんです。そこで、ポケットコイルの数を増やして寝返りしやすい設計にしながら、価格を抑えたマットレスを作ろうと。この価格帯で、この寝心地を実現できれば勝負できると思いました。

Morghtが目指す「健康の自動化」とは？

――Morghtがビジョンに掲げる「健康の自動化」とは、具体的にどのような構想なのでしょうか？

マットレスを販売していくなかで、カスタマーレビューに「腰が楽になった」「睡眠の質が上がった」といった声が数多く届くようになりました。そこで、睡眠環境を整えることが、日々のコンディションを支える一助になると感じました。

健康には「休養」「運動」「栄養」という3つの要素がありますが、これらはそれぞれ密接に連動しているので、睡眠の質を高めようとすれば、運動や食事にも向き合う必要があります。

ただ、運動や食事の改善は結構大変なんですよね。食事なら1日3回、何を食べるか選択しなければいけませんし、運動は短期的にキツいこともあります。現代人は仕事や家庭、趣味で忙しく、健康のために割ける時間は限られています。だからこそ、私たちは「健康に割く負担を、限りなくゼロに近づける仕組み＝健康の自動化」を目指しているんです。

――意識しなくても、自然とコンディションが整う状態をつくるわけですね。

その入り口として最も優れているのが「休養」なんですよ。マットレスは、ただ横になって眠るだけでいいし、朝起きたときに「よく眠れた」というポジティブなリターンがすぐに返ってきます。

AIが急速に進化するこれからの時代、人間が果たすべき役割は、意思決定をしたり創造性を発揮したりすることへとシフトしていくと思います。なので、人生を謳歌するために、日々のコンディション管理はこれまで以上に重要になる。健康という土台づくりを自動化することで、本当に情熱を注ぎたいことに集中できる、そんな社会をつくりたいと考えています。

――土井社長ご自身も、日常の中で健康を仕組み化されているのでしょうか？

私自身、日頃から生活習慣を意識しています。28歳のときに受けた検査では、生物学的年齢は26歳でした。

週に1～2回は柔術を、週に1回はMMA(総合格闘技)をやっています。試合前には減量することもありますね。

食事では、Q10などを意識して魚をよく食べます。サーモンや銀ダラは月に1～2回、コストコでまとめ買いして冷凍しておくんです。食物繊維も意識していて、玄米や十割そばを選ぶようにしています。

リカバリーウェアへの参入と「第2創業期」のロードマップ

――最近はリカバリーウェア市場にも参入されました。「第2創業期」と位置付けるこの挑戦の背景を教えてください。

マットレスに始まり、シーツ、ベッドパッド、枕と、ベッド周りをすべてNELLで揃えられるラインナップがようやく完成しました。そこで、ユニクロでいうヒートテックやエアリズムのような、マットレスと同等かそれ以上の顔となる戦略商品を作ろうと考えたんです。

弊社のマットレスは、20代後半から30代の女性が購入者の6～7割を占めています。購入者ご自身で使われることはもちろん、ご家族で使われるケースも多いです。

リカバリーウェア市場でも、女性が男性へのプレゼントとして購入するケースが多いと見ています。これまでマットレスで培ってきたマーケティングやインフルエンサーのネットワークをそのまま活用できると考えました。

――ここ数年、リカバリーウェア市場も盛り上がっていますが、どう差別化を考えているのでしょう。

今の市場には低価格で機能性を訴求するブランドがある一方で、中高価格帯では若年層向けに情緒的訴求を行うブランドや、シニア層向けに機能性を強く打ち出すブランドが存在します。

中高価格帯で、機能性を重視する若年～中年層に向けた商品には、まだ参入の余地があると見ています。ただウェアを作って売るだけで売れる時代はもう終わったので、後発の我々は市場を徹底的に理解したうえで、他社ができていない新しい仕掛けをぶつけていくつもりです。

――最後に、今後どんな会社を目指しているのか教えてください。

まずは睡眠市場でナンバーワンになることですね。日本で流通する寝具や、眠る時間に身につけるものは、ほとんどMorghtが作っている状態を目指します。

その先に「休養を最大化するベンチャー」として複数のブランドを展開していきたい。日常の中で使うだけで、コンディションが整っていくような世界を作りたいですね。ゆくゆくは、休養だけでなく栄養や運動の領域も視野に入れています。