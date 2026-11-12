マンションリサーチは、GEXTと共同で実施した大井町駅周辺の中古マンションの成約価格や在庫動向についての調査結果を11月2日に発表した。調査は2022年1月〜2026年9月の期間、大井町駅・北千住駅・京橋駅(大阪市)・野田阪神駅周辺の中古分譲マンション市場データ13,074件を対象に行われた。

近年、大規模な再開発が進み、街としての利便性や魅力が大きく向上してきた大井町駅周辺。JR京浜東北線、東急大井町線、りんかい線の3路線が利用できる交通利便性に加え、商業施設や生活利便施設の充実、さらには都心へのアクセスの良さなどを背景に、住宅地としての評価も高まってきた。

特に近年では、駅周辺の再開発によって街の将来像が明確になり、従来からの交通利便性や生活利便性に加えて、将来的な発展への期待が不動産価格にも反映されてきたと考えられる。

一方で、大井町駅周辺のように都市機能が充実し、住宅地としてのポテンシャルを持ちながらも、まだ十分に注目されていない街は存在するのだろうか。

同調査では、こうした問題意識から、大井町駅周辺と都市構造が類似する「第二の大井町」を抽出し、それぞれの不動産市場がどのような動きを示しているのかを検証している。

従来の人口統計や交通統計とは異なる視点から、街に関して発信される情報量や、飲食店舗、購買店舗、移動手段、暮らし・遊びに関連する施設などの分布状況を分析。単純に施設の数が多いか少ないかではなく、どのような都市機能が、どの程度のバランスで集積しているのかに着目することで、街の構造的な類似性を評価している。

今回の分析において、大井町駅周辺との都市構造の類似スコアが特に高かったエリアは、大阪市の京橋駅、野田阪神駅、東京都23区の北千住駅の3駅だった。

「京橋駅(大阪市)」は、JR・京阪・大阪メトロが接続する交通結節点であり、商業施設や飲食店が集積するエリア。「野田阪神駅(大阪市)」は、梅田方面へのアクセスが良好で、日常的な商業機能と住宅機能が共存するエリア。「北千住駅(東京都23区)」は、複数路線が集まる交通拠点であり、商業・飲食・住宅機能が複合的に形成されたエリア。

これらの駅はいずれも都心部へのアクセスに優れ、駅周辺に多様な都市機能が集積しているという特徴がある。 ただし、街の知名度や再開発の進捗状況、住宅地としての市場評価はそれぞれ異なる。都市構造が類似している一方で、不動産マーケットにおいては異なる成長過程をたどっている可能性がある。

京橋駅周辺と北千住駅周辺では在庫がおおむね安定して推移しており、野田阪神駅周辺についても直近では在庫動向から需給改善がうかがえる。

在庫数は新規売出件数にも左右されるため、在庫の増減だけで流動性を断定することはできないが、成約価格の推移と併せて確認すると、大井町駅周辺では価格上昇の一服感が表れる一方、類似する3駅では比較的安定した市場環境が維持されている可能性が見えてくる。

同分析から考えられるのは、都市そのもののポテンシャルと、不動産市場における評価が必ずしも同じタイミングで高まるわけではないということ。

大井町駅周辺では、大規模再開発を契機として街への注目度が急速に高まり、将来の利便性向上や都市機能の充実に対する期待が、不動産価格にも反映されてきたと考えられる。一方で、京橋駅、野田阪神駅、北千住駅については、大井町駅周辺と類似する都市機能を持ちながらも、再開発による注目の集まり方や価格上昇の過程は異なっていることが分かった。

今回の分析では、大井町と都市構造が類似する街として、北千住、京橋、野田阪神の3駅が浮かび上がった。いずれも交通利便性が高く、商業施設や住宅など多様な都市機能が集まる一方、中古マンション市場における価格や在庫の動きには違いが見られる。街としての魅力や利便性が必ずしも同じタイミングで不動産価格に反映されるわけではないことが、今回の調査からうかがえる結果となった。