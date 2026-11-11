シチズン時計の「シチズン プロマスター」SKYシリーズに、アメリカ海軍所属のアクロバット飛行隊「Blue Angels（ブルーエンジェルス）」モデルが加わった。価格は9万9,000円。

ブルーエンジェルスは、アメリカ海軍に所属するアクロバット飛行隊。今回の「CA4667-53L」では、その機体をイメージしたブルーとイエローをベゼルや文字板に取り入れた。

ブルー×イエローで機体のカラーリングを表現





シチズン プロマスター SKY シリーズ ブルーエンジェルス モデル「CA4667-53L」

文字板はブルーを基調に、外周へ鮮やかなイエローを配置。ベゼルにもブルーを使い、ブルーエンジェルスを象徴する配色を時計全体へ広げている。

文字板にはブルーエンジェルスの公式ロゴマークをレイアウト。裏ぶたにも専用エンブレムを配し、通常モデルとは異なる仕上がりとした。

SKYシリーズらしく、ベゼルには航空計算尺を搭載。これは飛行距離や速度、燃料消費量などの計算に使うための機能だ。細かな目盛りが航空計器を思わせる表情を作り出している。

ケース径は40.0mm、厚さ13.5mm。ケースとバンドはいずれもステンレスで、ケースの一部にはブルー色のめっきを施した。針とインデックスには夜光を備え、20気圧防水にも対応する。

ムーブメントは定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ「Cal.B620」を採用。クロノグラフは1/5秒単位で計測できる。複数のサブダイヤルを配置した文字板と航空計算尺を組み合わせ、ブルーエンジェルスのカラーリングとともに、航空時計らしい多機能性を備えたモデルだ。