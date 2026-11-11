NEXER Groupは、クオレ・ホームと共同で実施した在宅時間・家でのくつろぎに関する調査結果を11月4日に発表した。調査は2026年10月18日～10月25日の期間、事前調査で「一戸建てに住んでいる」と回答した全国の男女300名を対象に行われた。

ここ数年で家で過ごす時間が増えたかどうか

はじめに、ここ数年で家で過ごす時間が増えたかどうか尋ねると、60.0%が「変わらない」と回答した。

一方で、「とても増えた」が19.3%、「やや増えた」が16.7%となり、あわせて36.0%が家で過ごす時間は増えたと回答。「やや減った」は2.3%、「とても減った」は1.7%と、減ったと感じる人はごくわずかだった。

家での過ごし方がどのように変わったか

続いて、家での過ごし方がどのように変わったかを聞くと、「特に変わらない」が51.7%と半数を占めた。

具体的な変化として、最も多かったのは「一人でゆっくり過ごす時間が増えた」で28.7%。次いで、「家で趣味を楽しむ時間が増えた」が16.7%、「家族と過ごす時間が増えた」が16.0%と続いた。

家の中で一番くつろげる・好きな場所については、「リビング」で41.0%で最多だった。次いで、「寝室」が30.3%、「書斎・趣味の部屋」が20.7%と続いた。

具体的な回答を見ると、リビングでは家族が集まることや滞在時間の長さ、寝室では一人になれる安心感、書斎・趣味の部屋では好きなことに没頭できる環境が、くつろぎの理由として挙がった。

「ダイニング」は1.7%、「浴室」は1.0%、「キッチン」は0.3%と、水まわりや食事の場所を挙げる人は少数だった。

どのような空間や要素があるとリラックスできるか

リラックスできる空間や要素について尋ねると、最多は「心地よい温度・湿度」で49.7%だった。

次いで、「静けさ」が41.7%、「自然光が入る」が37.0%、「すっきり片付いている」が30.7%と続き、温度や湿度、静けさ、自然光といった、五感で感じる心地よさが並んだ。

これからの住まいに「癒し・くつろぎ」をどの程度求めるかについては、「とても求める」が45.3%、「やや求める」が41.0%となり、あわせて86.3%が、これからの住まいに癒しやくつろぎを求めると回答。一方で、「あまり求めない」は9.0%、「まったく求めない」は4.7%にとどまった。

「癒し・くつろぎ」を求める理由については、「家に居る時間は仕事から離れて休みたいと考えるため」「家は無防備でも落ち着けることが一番だと思う」など、外での疲れやストレスから解放され、心と体を休めたいという声が多く挙がった。

今回の調査では、家の中で最もくつろげる場所として「リビング」が最多となり、「寝室」「書斎・趣味の部屋」が続いた。また、リラックスできる空間の条件としては、心地よい温度・湿度や静けさ、自然光などが重視されている。これからの住まいに癒しやくつろぎを求める人も8割を超えており、日々の疲れやストレスから解放され、心地よく過ごせる空間づくりへの関心の高さがうかがえる結果となった。