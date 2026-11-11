11月は株主優待の権利確定銘柄が少ない月ですが、デジタルギフトを年4回贈る拡充銘柄や、串カツ田中の食事券、ホテルで使える施設利用割引券など、魅力的な優待がそろっています。この記事では、11月に権利が確定する銘柄のうち、約10万円から狙える注目の5銘柄を紹介します。

11月に権利確定する銘柄5つ

今回選んだ5銘柄は、年4回もらえるデジタルギフトをはじめ、ネット通販のクーポン、外食の食事券、QUOカード、ホテルで使える施設利用割引券と、バラエティに富んだ優待がそろっています。最低投資額は約10万円〜39万円と幅があるため、予算や使い道に合わせて選んでみてください。

1．東名(4439)／最低投資額の目安: 約10万2,100円

デジタルギフトの優待を大きく拡充し、2026年11月末時点で100株以上を保有する株主から、新しい内容での贈呈が始まります。基準日は年4回(11月末、2月末、5月末、8月末)で、100株以上300株未満は年間4,000円分、300株以上1,000株未満は年間5,000円分、1,000株以上は年間1万円分のデジタルギフトがもらえます。

交換先は、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、楽天ポイントギフト、QUOカードPay、dポイントなど30種類が予定されています。優待は、郵送で届く案内を見ながら、ウェブ上で好きな交換先を選んで受け取ります。選択期間を過ぎると受け取れなくなるので注意しましょう。

また、同社の「オフィス光119」または「オフィスでんき119」の契約者には、100株以上で年間4,000円分が追加されます。追加分を受け取るには、基準日までに専用フォームから申請を済ませておく必要があります。

2．アスクル(2678)／最低投資額の目安: 約12万4,300円

11月20日と5月20日の年2回、それぞれの基準日時点で100株以上を保有している株主に、通販サイト「LOHACO」で使える2,000円分(500円×4枚)の割引クーポンが贈られます。食品や日用品をまとめて買える通販サイトなので、ふだんの買い物に役立ちます。

クーポンは501円(税込)以上の商品1点につき1枚使え、獲得と利用にはYahoo! JAPAN IDが必要です。また、基本配送料550円(税込)がかかるかどうかは、クーポンを使う前の注文合計金額で判定されます。

なお、権利確定日が月末ではない点には注意が必要です。権利付き最終日は権利確定日の2営業日前にあたるため、2026年11月分は18日(水)までに購入しておきましょう。

3．ユニシアホールディングス(3547)／最低投資額の目安: 約19万1,100円

「串カツ田中」などを展開するユニシアホールディングスは、5月末と11月末の年2回、100株以上を保有する株主に「お食事ご優待券」を電子チケットで贈っています。金額は保有株数に応じて決まり、100株以上300株未満で2,000円相当(年間4,000円相当)、900株以上では8,000円相当(年間1万6,000円相当)です。

優待券は店内飲食とテイクアウトに使え、1回に使える枚数に制限はありません。割引券やキャンペーンとの併用もできます。支払額が電子チケットの金額を上回った場合、差額は現金などで支払えますが、下回った場合はお釣りは出ません。11月末基準分は2月下旬に発行され、8月末まで有効です。

4．タマホーム(1419)／最低投資額の目安: 約26万6,600円

11月30日時点で100株以上を保有する株主に、「株主様限定 特製QUOカード」が贈られます。金額は保有3年未満で2,000円分、3年以上で4,000円分です。

保有3年以上と認められる条件は、11月末日と5月末日の株主名簿に、同一の株主番号で100株以上の保有が連続7回以上記載されていることです。優待の基準日は11月末のみですが、3年以上保有の判定には5月末時点の保有も含まれるため、4,000円分を目指す場合は途中で売却しないよう注意しましょう。

5．トーセイ(8923)／最低投資額の目安: 約38万9,400円

11月末時点で200株以上を保有する株主に、自社グループのホテルで使える施設利用割引券3,000円分が贈られます。2026年11月末基準分から、これまでの宿泊割引券が施設利用割引券に変わり、宿泊だけでなく、ホテル内の一部施設のレストランや入浴などにも使えるようになります。

さらに、株式を長く保有するとVISAギフトカードが追加され、継続保有1年以上で1,000円分、2年以上で2,000円分、5年以上で3,000円分になります。こちらも以前はQUOカードでしたが、使える店舗の幅が広いVISAギフトカードに変更されました。

継続保有と認められるには、11月末日と5月末日の株主名簿に、200株以上の保有が同一の株主番号で連続して記載されている必要があります(1年以上は3回、2年以上は5回、5年以上は11回)。なお、株式分割に伴い、2026年11月末基準分から優待に必要な株数が200株以上に変わりました。

権利付き最終日は11月26日だが、アスクルに注意

11月末に権利が確定する銘柄の場合、2026年の権利付き最終日は11月26日(木)、権利落ち日は11月27日(金)、権利確定日は11月30日(月)です。ただし、アスクルは20日(金)が権利確定日のため、権利付き最終日は18日(水)と1週間ほど早くなります。トーセイは優待の取得に200株が必要なので、購入前に必要株数もあわせて確認しておきましょう。

※株主優待は企業により内容や条件が異なり、変更・廃止される場合もあります。投資の際は各社のIRサイトで最新の優待内容を確認したうえで判断してください。最低投資額の目安は、2026年11月9日時点の株価をもとに算出しています。株価は日々変動するため、実際の購入金額は異なります。

※本記事は株主優待制度に関する情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。