機械式腕時計のメカニズムから発想した多彩なインスタレーション作品によるセイコーウオッチの展覧会「からくりの森」が、今年も表参道の会場で開催されている。展示作品の中からいくつかをピックアップして紹介しよう。

芸術の秋が深まる中、時計愛好家だけでなく、アートやデザインに関心のある方、あるいはご家族でぜひ、お立ち寄りいただきたい。

機械式腕時計の仕組みを作品に込める「からくりの森 2026」

今回で第5回を数える「からくりの森」 。巻き上げられたぜんまいがほどけようとする力を動力とする機械式腕時計。その回転・速度・振動・金属のしなりといった時刻表示の仕組みを解体・追求して、別の表現に置き換える面白さを実感できるイベントだ。

「からくりの森2026」が開催されている表参道「LIGHT BOX STUDIO」

その目的は、機械式時計の魅力を時計愛好家以外にも伝えること。

参加クリエイターとセイコーウオッチのデザイナーが共同で、機械式時計の構造を応用した作品が制作・展示されており、各作品は、時計のムーブメントや歯車、振動といった要素を視覚的・聴覚的に再解釈している。

なお、参加クリエイターの方々は、時計製造の現場を見学、また自ら機械式時計の分解や組み立てといった体験を経て、作品を制作されている。

参加クリエイターの名前が記されている

セイコーウオッチによれば、これまでのややエンジニアリングデザイン重視だった「からくりの森」から、今回はよりワクワク感のある体験型へ作品の方向性を転換したとのことだ。

開催要領は以下の通り。

●会期：2025年10月30日～11月23日 11時～20時（会期中は無休、入場は19時45分まで）

●入場料：無料

●会場：LIGHT BOX STUDIO ［東京都港区 青山5丁目 16-7］

機械式時計の繊細さを眺める『ムーブムーブメントメント』（作者：荒巻悠氏）

多摩美術大学で美術学部統合デザイン学科の講師を務める荒巻氏の作品『ムーブムーブメントメント』は、機械式時計の回転と振動を視覚化した作品。

荒巻氏「秒針の形を変えて軸を長く伸ばし、台座となっているムーブメントから離してみると、時刻を示すという役割から解放されて、時間を感じさせる動きそのものに変わります。

針を赤い球体に、軸を長くすることで、機械式時計の振動と回転が際立ち、点と線で感じられるようになります。そして、時間を示すための動きをいつの間にか時間を忘れて眺めてしまうんです」

歯車の花畑『時の花・時の模様』（作者：鈴木康洋氏）

プロダクトから空間まで、幅広く手掛けるデザイナーであり、多摩美術大学で非常勤講師も務める鈴木氏の作品『時の花・時の模様』は、機械式時計の歯車に着想を得たという。

作者の鈴木康洋氏

鈴木氏「歯車を花や模様に見立て、実際に時を刻む機構として再構成しました。花は実際に60秒で1回転します。ポイントは花が実際の歯車の形状とは異なり、立体に噛み合っている点です。この角度と摩擦が非常に微妙で何度も調整しました」

蝶もムーブメントに使われているパーツで作られている

時間が音を奏でる楽器『時のエレメント』（作者：三好賢聖氏）

東京都立大学システムデザイン学部助教を務める三好氏の作品は、なんと「楽器」。

回転する長い段付きのガラス管に入った金属パーツが落下する際の「サラサラサラ……」という波打ち際のような摩擦音と、やはり金属パーツが封入された卵型のガラスケースが振られることで発する「サッサッサッ」というマラカス的なリズム、そして、金属の帯を小さなヘッドが打ち鳴らすバスドラムのアンサンブルが、音楽を奏でるのだ。

三好氏「ガラスの管やマラカスに入っているのは、機械式時計の内部に使われているがんぎ車や小ねじです。ガラス管に段を付けることで、パーツが落ちる時の音の出方を工夫しています。

また、バスドラムのビートを刻む金属の帯は、ぜんまいをイメージしました。それぞれの音のリズムとタイミングはは、セイコーウオッチの機械式ムーブメントの振動数（6・8・10）に基づいて設計し、それらを組み合わせて作曲した楽譜通りにコンピューターが制御しています」

バレリーナが可憐に舞う『時のダンス』（作者：セイコーウオッチ）

セイコーウオッチも作品を制作。レディースウォッチ用の機械式ムーブメントを腰部に組み込んだ3体のバレリーナの人形がくるくるとダンスを踊る。

パイプから吹き出る風をバレリーナのスカートが巻き込み、これが風車になってぜんまいを巻く。やがて風が届かなくなると、ムーブメントのぜんまいがほどかれ、今度はその力でバレリーナが（逆方向に）回転を始めるのだ。

風を巻き込むスカートのフォルムと回転、3体のバレリーナそれぞれのポーズが華やかで、ずっと見ていたくなる作品だ。

世界一小さなアニメ作品『1/6秒の世界』（作者：セイコーウオッチ）

1秒間に6回振動する（1/6秒を刻む）ムーブメントを利用して、その秒針軸上にディスクを配置。このディスクの縁にはストーリーを持った絵が描かれている。つまり、パラパラマンガ。この絵が1秒につき6コマ切り替わる。

左のムーブメントのカメラの撮像が右の画面に映し出されている

そう、この作品は、機械式時計の機構で再生する「世界一小さなアニメ作品アニメーション作品」なのだ。この小さな作品は、左から伸びたパイプの先端に取り付けられている高解像度カメラを通じて、映像がモニターに投影される仕組みになっている。

ちなみに、6振動のムーブメントを利用した理由は「1秒あたり6コマが、このサイズのアニメとして、動いていることがもっとも分かりやすいから」とのこと。

作品の狙いについては、「人間が心拍や瞬きなど無意識に繰り返す生命活動により人生を営み続ける」ことと、「機械式時計が精緻な律動を積み重ねて時を刻み続ける」ことを重ね合わせて表現したという。

なるほど、アニメーションの内容が心臓の鼓動をモチーフとしている理由は、そこにあったのかと合点がいった。

2階の展示もお見逃しなく！

展覧会の作品は1階に展示されているが、2階にも機械式時計の仕組みを模型や動画で学べる展示が行われている。普段身に着けている時計がどのような仕組みで動いているか、また、1階に展示されている作品の元ネタを知ることで、作品の意図への理解がさらに深まること請け合いだ。