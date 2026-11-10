ニフティライフスタイルは、愛知県版みんなが見ている注目の街ベスト30(2026年)を10月30日に発表した。同ランキングは2026年1月1日～7月31日の期間、ニフティ不動産のWEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表⽰数を基に集計したもの。

今年のランキングでは、名古屋市外の3エリアがトップ3を占めた。

首位は岡崎市の「岡崎」で、前回の第3位から浮上。2023年から3年続けて首位だった豊橋(豊橋市・今回第6位)に代わり、初めて1位に輝いた。

岡崎駅はJR東海道本線の新快速停車駅で、名古屋駅まで約31分。愛知環状鉄道の起点でもあり、新豊田駅へも乗り換えなしで向かえる。

今年岡崎エリアで注目を集めているのが、駅東口に開業した複合施設「ASTY岡崎」。買い物から通院まで駅直結でスムーズに完結できる。加えて駅の南側では、区画整理により5か所の公園と4か所の緑地を備えた自然豊かな住宅地の整備が進められている。

また、家賃の手頃さも魅力の一つ。ファミリー向けの平均家賃は名古屋市内の「今池」と比べると、2LDKで約6.1万円低く、3LDKでは半額以下で、広い部屋を探すファミリー層には有力な選択肢となる。

名古屋エリアへのアクセス性に加え、駅前の利便性向上と手頃な家賃水準。そうした総合的な暮らしやすさが首位浮上の背景にありそうだ。

岡崎

第2位は一宮市の「尾張一宮」で、3年連続で順位を維持。安定した人気がうかがえる。

尾張一宮駅はJR東海道本線の新快速停車駅で、名古屋駅まで約11分。岐阜駅へも約9分と、名古屋・岐阜両方面へアクセスしやすい立地といえるだろう。

尾張一宮賑わいの拠点となるのが、「真清田神社」へと伸びる「本町商店街」。老舗と新しい店舗が軒を連ね、散策を楽しめるエリア。

さらに一宮はモーニング発祥の地として知られる街で、朝の喫茶店巡りを楽しむことも。主要都市へのアクセス性に加え、本町商店街やモーニングといった地域に根付いた文化を日常的に楽しめる点が、3年続けて支持を集めていると考えられる。

尾張一宮

第3位には春日井市の「勝川(かちがわ)」が前回の第5位から浮上し、過去最も高い順位となった。

勝川駅はJR中央本線の快速停車駅で、名古屋駅まで約19分と、通勤利便性の高い立地。 「勝川駅前通商店街」は、約300メートルの通りに普段の買い物や外食に便利な店舗が連なっている。毎月第3土曜日は、「勝川弘法市」が開かれ、商店街一帯がにぎわう。

また、勝川のある春日井市は、子ども医療費助成の対象を通院も含めて18歳の年度末まで拡大し、所得制限も設けていない。

名古屋まで約20分の交通利便性や地域に根ざした商店街のにぎわいが幅広い層からの支持を集め、順位を押し上げたとみられる。

中位から下位では、名古屋駅周辺の躍進が顕著。名古屋市中村区の「名古屋」(前回第56位→第25位)が今回最大の31ランクアップ。

名古屋駅の西隣にある「太閤通」(前回第27位→第16位)は11ランクアップし、名古屋市東区の「大曽根(おおぞね)」(前回第28位→第18位)も10ランクアップした。

市外の主要都市が上位を固める一方、名古屋駅周辺への関心も高まっており、都心と郊外の双方に注目が集まっている点が2026年の特徴といえそうだ。

注目の街ランキングベスト30 愛知県版2026 1～10位

注目の街ランキングベスト30 愛知県版2026 11～20位

注目の街ランキングベスト30 愛知県版2026 21～30位

今回のランキングでは、岡崎が初の1位となり、尾張一宮、勝川とともに名古屋市外の駅がトップ3を占めた。上位には、名古屋方面へのアクセスの良さに加え、駅周辺の生活利便性や住居費とのバランスに魅力を持つ街が並んだ。一方、名古屋駅も前回から31ランクアップするなど、都心部への関心の高まりも見られる。2026年は、名古屋市外の主要駅と都心部の双方に注目が集まる結果となった。