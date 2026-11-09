日産自動車は2026年11月5日、ミニバン「セレナ」を一部仕様変更し、同日に発売した。最上級グレード「LUXION」は装備を充実させながら価格を20万1,300円引き下げ、より手に取りやすくした。あわせて、発売35周年を記念した期間限定の特別仕様車「Black Edition」を設定している。

最上級「LUXION」は装備を充実させて値下げ

LUXIONには「ホットプラスパッケージ」と「クリアビューパッケージ」を標準装備とし、寒い日の快適性を高めた。そのうえで、「プロパイロット 2.0」をはじめとする先進装備をより身近に楽しめるよう、価格を従来モデルから20万1,300円引き下げ、479万7,100円とした。

「ハイウェイスターV」には、アダプティブLEDヘッドライトシステムを標準装備した。このほか、一部内外装の意匠や素材も変更している。

セレナのフロントスタイル

35周年を記念した特別仕様車「Black Edition」

セレナは1991年に誕生し、「家族のためのミニバン」として35年にわたって支持を集めてきた。現行の6代目は、初代から受け継ぐ「BIG、EASY、FUN」のコンセプトのもと、広い室内空間や高い利便性に加え、クルマ酔いを軽減する工夫や最新の運転支援技術などを備えている。

期間限定で発売するBlack Editionは、「ハイウェイスターV e-POWER」と「ハイウェイスターV e-4ORCE」をベースに、ブラックを基調とした内外装で精悍さと上質さを表現した特別仕様車だ。ボディカラーには専用の2トーンカラー「ダークメタルグレー/ダイヤモンドブラック」と「ムーンボウブルー/ダイヤモンドブラック」を用意。ドアミラーをブラック化し、LUXIONと同じ切削アルミホイールを装着する。

インテリアには、2列目にキャプテンシートを採用した7人乗りのシートレイアウトと、ブラック木目調のインストルメントパネルを組み合わせた。価格はe-POWERが393万2,500円、e-4ORCEが429万8,800円。

セレナの価格は278万9,600円から

セレナの価格帯は以下の通り。

ガソリン車(2WD)：278万9,600円～327万5,800円

ガソリン車(4WD)：299万5,300円～354万2,000円

e-POWER(2WD)：332万900円～479万7,100円

e-4ORCE(4WD)：360万3,600円～429万8,800円

カスタムカーや福祉車両も仕様変更

日産モータースポーツ&カスタマイズ(NMC)も同日、カスタムカーの「AUTECH」「AUTECH SPORTS SPEC」「AUTECH LINE」、車中泊仕様車の「マルチベッド」、荷室に大容量の収納ボックスを備えた「マルチボックス」、「ステップタイプ」、福祉車両の「ライフケアビークル(LV)」シリーズを一部仕様変更し、日産の販売会社を通じて発売した。

ベース車と同様に、LUXIONベースの「ステップタイプ」にはホットプラスパッケージとクリアビューパッケージを標準装備し、価格を20万1,300円引き下げた。また、AUTECH、AUTECH SPORTS SPEC、AUTECH LINEの全車と、ハイウェイスターVベースのマルチベッド、マルチボックス、ステップタイプ、ライフケアビークル(LV)シリーズには、アダプティブLEDヘッドライトシステムを標準装備した。

価格はAUTECHが375万1,000円～459万8,000円、AUTECH SPORTS SPECが448万4,700円、AUTECH LINEが338万5,800円～429万8,800円。