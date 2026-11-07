日本酒造りにも、AIを活用する時代が訪れています。若い造り手たちは、過去の醸造データや気象条件をAIに学習させ、職人の経験や勘と組み合わせながら、新たな酒造りに挑戦しています。一方、甘みやフルーティさが注目される日本酒業界では、「洗練された新世代の辛口」にも期待が高まっています。日本酒はこれからどう進化していくのでしょうか。『運命の一杯に出合える 日本酒大全』（Gakken Mook）から一部を抜粋して紹介します。

日本酒の向かう未来――新時代の辛口とデジタル技術の融合

「いつものお酒」と「特別な一杯」

普段使いの「デイリーなお酒」は、手に取りやすい価格とおいしさのバランスを保つのに工夫が重ねられています。

その一方で、特別な日にじっくり楽しみたい高価格帯のお酒にも注目が集まるようになりました。「こだわり抜いた価値ある一本には、しっかりとした価格を支払う」という選択肢が広がることは、酒蔵がこれからもおいしいお酒を造り続けていくための大切な力になっています。

いつものお酒と特別な一杯、それぞれの魅力を楽しむ視点が、これからの日本酒選びのポイントになりそうです。

「洗練された新世代の辛口」の登場

甘みやフルーティさが主流のなか、業界では次の波を見据えている動きも。

「SAKECOMPETITION2027」では新たに「辛口部門」の新設が予定されています。これから登場する「新時代の辛口」は、かつての無骨な辛口ではなく、高度な技術を経た現代だからこそ実現できる、お米の旨みを感じさせつつ食事がスムーズに進む「洗練されたエレガントな辛口」です。

新たな価値基準が日本酒の可能性をさらに広げてくれるかもしれません。

若き造り手の挑戦とAIの活用

この進化を支えるのが20代･30代の若き造り手たちです。彼らは横のつながりを大切にし、技術情報をオープンに交換しながら、さらに、過去の醪もろみデータや気象条件をAIに学習させ、仕込みのシミュレーションや管理の補助として活用するといった取り組みも始めています。また、データを参考にしつつも、最後は経験に基づいた"勘"で調整をおこなう。そんなデジタルと職人技の融合により酒造りの進化は加速しています。