日本株には、100株の購入金額が20万円以下で、会社予想に基づく配当利回りが5％以上となる銘柄があります。本記事では、2026年10月19日の終値と同日時点の配当予想をもとに、これらの条件に該当する銘柄の中から3社の事業内容や配当・業績予想を紹介します。

20万円以下・予想配当利回り5％以上に該当する3銘柄

本記事では、以下の条件に該当する国内上場株式の中から、スクロール、ミズホメディー、東亜道路工業の3銘柄を紹介します。

2026年10月19日の終値が2,000円以下

売買単位が100株

100株の購入金額が20万円以下

同日時点の会社予想年間配当（記念配当を含む）に基づく予想配当利回りが5％以上

※条件に該当するすべての銘柄を掲載するものではありません。

※予想配当利回りは税引前で、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。購入金額は手数料などを除きます。

※予想配当利回りは株価や配当予想によって変動します。高い利回りが、業績の安定性や将来の配当を保証するものではありません。



スクロール（8005）

静岡県浜松市に本社を構える、東証プライム上場企業です。生協組合員向けに衣料品・服飾雑貨などを販売する通販事業、物流代行や決済代行を手掛けるソリューション事業などを展開しています。

2027年3月期第1四半期の決算短信によると、会社予想の年間配当金は102円です。これには、東証一部上場40周年の記念配当（1株あたり5円、中間・期末に各2.5円）が含まれています。

通期の連結業績予想では、親会社株主に帰属する当期純利益は47億円と見込まれています。

※年間配当予想102円は、東証一部上場40周年の記念配当5円を含みます。 ※100株の購入金額は手数料などを除きます。

ミズホメディー（4595）

妊娠検査薬・排卵日検査薬・インフルエンザウイルス検査キットなどを製造・販売する医薬品メーカーです。病院・開業医に向けた検査キット、薬局・薬店で販売される一般用検査薬などを取り扱っています。

2026年12月期第2四半期（中間期）の決算短信によると、会社予想の年間配当金は100円です。通期の個別業績予想では、32億2,000万円の当期純利益を見込んでいます。

一方、同中間期の実績は、新型コロナウイルス遺伝子検査キットなどの売上減少により、売上高は前年同期比11.1％減、営業利益は同32.5％減となりました。

※100株の購入金額は手数料などを除きます。

東亜道路工業（1882）

独立系の道路舗装会社です。道路舗装工事や舗装材料の製造・販売を主力に、土木工事、スポーツ施設工事なども手掛けています。

2027年3月期第1四半期の決算短信によると、会社予想の年間配当金は90円です。通期の連結業績予想では、61億円の経常利益を見込んでいます。

※100株の購入金額は手数料などを除きます。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、紹介した銘柄の購入を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。