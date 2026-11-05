アルファロメオが2026年に発表した2台の限定モデル「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」と「トナーレ イブリダ スポルト スペチアーレ」。これは一体どんなクルマなのか。あらためてチェックしていきたい。

限定モデルを実車で確認

「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」と「トナーレ イブリダ スポルト スペチアーレ」は、スポルト スペチアーレの世界観を表現した限定モデルだ。ステランティスジャパン アルファロメオ ブランドヘッドの黒川進一さんの言葉を引用すれば、「イタリアの職人たちが受け継いできた圧倒的なクラフトマンシップと色気のあるスポーティネスが凝縮されたクルマ」ということになる。

ステランティスジャパンの黒川進一さん

黒川さんはアルファロメオというブランドについて、「アルファロメオは正解よりも感動を選びたい。世間のトレンドなんてどうでもいいんです。自分自身がそれを見て美しいと感じるか。ステアリングを握ってコーナーを抜けた瞬間に理屈抜きで胸が高鳴るか。自分だけの直感と感性を信じて人生を楽しんでいる人たちに愛され、寄り添う存在であり続けること。それこそが、私たちが100年以上貫いてきた姿です」と語る。

2026年8月に登場した「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」の最大の特徴は、デザインにあるという。ポイントはアクセントカラーに取り入れたホワイトとシルバーだ。

「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」は140台限定で525万円。ボディカラーは「ブレラ レッド」(限定50台)、「アレーゼ グレー」(限定45台)、「センピオーネ ホワイト」(限定45台)の3色

エクステリアでまず注目したいのが、グロスブラック仕上げのサイドスカートとリアバンパーにシルバーインサートを組み合わせた専用ボディキットだ。シルバーのディテールがスポーティーなフォルムに上質なアクセントを加え、存在感を際立たせている。ほかにも、ボディサイドのスポルト スペチアーレ専用バッジや、2023年に世界33台限定で発売された「33 トレンタトレ ストラダーレ」から着想を得たトライローブ(三つ葉)モチーフの18インチアルミホイール「フォリ」が特別感を演出している。

インテリアでは、シート、ステアリング、ダッシュボード、センターコンソールに高級人工皮革のアルカンターラを使用する。ホワイトインサートをあしらったシートやスポルト スペチアーレのロゴ入りインテリアトリム、ホワイトステッチを施したステアリングが、ブラック基調の車内にコントラストを生み出す。イタリアのエレガンスとスポーティネスが調和した空間だ。

「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」のインテリア

「トナーレ イブリダ スポルト スペチアーレ」は2026年9月に登場したモデル。ベースモデルは「トナーレ イブリダ ヴェローチェ」だ。

「トナーレ イブリダ スポルト スペチアーレ」は60台限定で688万円。ボディカラーは「ブレラ レッド」(限定45台)、「アルファ ホワイト」(限定15台)の2色

コンセプトが同じだけに、ブラック加飾やシルバーアクセントなど「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」との共通点は多い。一方で、ビショーネ(蛇)の表皮パターンに着想を得た専用マルチカラーアンビエントライトや、トライローブモチーフのホイールに組み合わせたブラック仕上げのブレンボ製ブレーキキャリパーなど、トナーレならではの装備も確認できる。

黒川さんは2台の限定車について、「ステアリングを握り、指先でその素材感を感じた時、頭で考えるより先に『クルマってこうだよね』と心が躍るはずです。誰かに自慢するだけの数字ではなく、クルマに乗り込むたびに自分自身の感性が研ぎ澄まされ、何気ない日常がドラマチックな1週間に変わる。そんな体験を約束するクルマです」と話していた。

ジュニアってどんなクルマ?

「ジュニア イブリダ スポルト スペチアーレ」のベースとなった「ジュニア」は、アルファロメオの新時代を象徴するコンパクトモデルだ。2024年に本国で発表され、日本では2025年6月に発売となった。

エクステリアには、ブランド伝統のデザイン要素であるトライローブ形状のフロントグリルや3連ヘッドライト、1960年代にアルファロメオが先鞭をつけた「コーダトロンカ」を取り入れたダイナミックなフォルムを採用する。

走行性能では、あらゆるドライビングシーンでクルマを意のままに操る楽しさを追求。俊敏なハンドリングや正確なステアリングレスポンス、ドライバーの感性に瞬時に応える緻密なセッティングにより、都市部からワインディングまで、アルファロメオが掲げる「心を揺さぶるドライビング体験」を実現しているそうだ。

トナーレってどんなクルマ?

「トナーレ」は、アルファロメオブランド初のマイルドハイブリッドシステム搭載車として2023年に日本で発売となったミドルサイズSUVだ。同車の特徴は、ヘリテージと先進性の融合にある。

エクステリアは、「ジュリア GT」を想起させるシンプルかつ官能的なショルダーラインや、「8C コンペティツィオーネ」を想起させるリアサイドガラスなど、伝統のイタリアンデザインが基調。一方で、カメラによる前方認識や車速、走行状況に応じて照射範囲や照射距離を自動で最適化するマトリクスLEDヘッドライトや、3連型のLED式リアコンビネーションランプなど、随所に先進性を感じさせるデザインを盛り込んでいる。

パワートレインは、1.5L直列4気筒直噴ターボエンジン(最高出力160PS、最大トルク240Nm)、48Vモーター(最高出力20PS、最大トルク55Nm)を内蔵した7速デュアルクラッチトランスミッション、エンジン始動と回生ブレーキ機能を担うベルト・スターター・ジェネレーター、リチウムイオンバッテリーで構成。アルファロメオの核となるスポーティネスはそのままに、電動化を実現した。

そして「トナーレ」は、2026年3月に登場した新型でさらなる進化を遂げた。最大の特徴はフロントデザインの刷新だ。

ブランドを象徴するスクデット(盾形グリル)は、「33 トレンタトレ ストラダーレ」にも通じるクラシックな造形をベースに、より現代的にアレンジ。立体感と存在感を増したボーダーライン模様のデザインに生まれ変わった。

フロントグリルのトライローブには水平ラインを強調する新造形を採用し、視覚的な安定感が向上。バンパーも面積を拡大するとともに端部にかけて角度を持たせることで、一段と筋肉質な印象を高めた。

新型のもうひとつの大きな特徴が、トナーレとして初採用となる、スクデット横の「アゾレ」(4つの小さな開口部)だ。エアインテークとして機能するほか、1930年代に活躍したグランプリカー「P3(Tipo B)」などに通じる意匠であり、スポーティーさの強調にも貢献している。