東京大学大学院農学生命科学研究科と、日鉄興和不動産が運営する「Future Style総研」、SANU、JDSCは10月29日、多拠点生活とウェルビーイングの関係を検証する産学共同研究の開始を発表した。都市と自然を行き来する暮らしが、心身や日常生活に与える影響を調べる。

滞在中は心身の自己評価が高まる傾向

日鉄興和不動産、SANU、JDSCの3社は、2025年から多拠点生活に関する調査を進めてきた。

2026年2～7月の調査では、多拠点生活サービス「SANU 2nd Home」の利用者25名に、滞在前・滞在中・滞在後のアンケートを実施。滞在中は心身の自己評価が高まる傾向がみられた一方、帰宅後には多くの項目が滞在前に近い水準へ戻った。身体のコンディションや睡眠・急用などは、帰宅直後も滞在前をわずかに上回る値となった。

インタビューでは、利用を重ねるうちに拠点を「第二の家」のように感じるようになったという声や、帰宅後の暮らし・家族との会話に変化があったという声も得られた。

同日の発表会では、SANUの広報担当・柴田氏が、自身もサービスを利用する立場から、都市を離れることで子どもやパートナーと向き合いやすくなると紹介。日常の慌ただしさから離れ、家族と過ごす時間に余白が生まれるという実感を語った。

日鉄興和不動産の担当者は、富裕層が別荘を持つ形だけでなく、中間所得層にも多拠点生活の選択肢を広げたいとの考えを示した。サービスの形態や事業化については、今後の調査結果や利用者のニーズを踏まえ、模索していくとした。

約800名規模で、同じ人を1年間追跡へ

新たに東京大学が参画する研究では、計800名規模を想定。SANU会員に限らず、ほかのサービスの利用者や自分で拠点を持つ人、多拠点生活を実践していない人も含めて比較する。

初回・6カ月後・1年後に同じ人を調査し、変化が多拠点生活を選ぶ人の特性によるものか、その経験によるものかを検証。自然環境そのものと、複数の場所を行き来する暮らし方の影響の違いや、変化が帰宅後も続くかについても調べる。

研究を通じて、都市と自然を行き来する暮らしが、実践する人自身にとってどのような価値を持つのかを明らかにしていく。なお、研究の規模や手法などは現時点の計画で、今後変更される可能性がある。