エイブル総合研究所は、埼玉県内で「いちばん契約された街」ランキングを10月9日に発表した。同ランキングは、エイブルの成約データを用いて、2025年に実際に契約実績のあった埼玉県内の駅をもとに順位化したもの。

埼玉県内で「いちばん契約された街」ランキングで1位に選ばれたのは「東浦和」だった。

周辺主要駅と比べて住居費を抑えやすく、落ち着いた住宅街が広がる東浦和。見沼田んぼなどの大規模な緑地や公園が身近にあるほか、国道463号や第二産業道路にも出やすく、電車だけでなく車も活用したいファミリーに暮らしやすい環境が整っている。

東浦和駅前

大間木公園

都心へのアクセスにも便利

次いで2位に選ばれたのは「蕨」。京浜東北線で赤羽・上野・東京方面へ直通できる交通アクセスを持ちながら、都内や隣の川口駅・浦和駅に比べて家賃が抑えめ。市域5.11㎢と全国の市で最もコンパクトな蕨市には、市立小学校7校、中学校3校があり、1㎢当たり約2校と学校密度は埼玉県内の市でトップ。学校が身近にある生活環境も、ファミリーにとって魅力なエリアとなっている。

また、3位には「南浦和」がランクインした。京浜東北線(南浦和行き・始発)の発着駅であるため、朝の通勤時間帯でも並べば座って都心まで通勤できる点が最大のアドバンテージ。また、浦和エリアは教育への関心が高い地域として知られ駅周辺には大手学習塾や予備校が集中的に立地し、教育環境を重視するファミリー層から暑い支持を得ている。

4位の「武蔵浦和」は、JR埼京線と武蔵野線の2路線が利用でき、駅周辺では長年にわたり市街地再開発が進められてきた。駅前には高層住宅や商業施設に加え、南区役所や図書館などの公共施設も集まり、歩行者デッキで駅周辺が結ばれているなど、生活機能が集約された街づくりが特徴。

5位の「西川口」は、川口駅の隣であり、荒川を越えればすぐに東京都(赤羽)という抜群の立地。アクセス性に優れながらも、家賃相場が周辺より抑えめに。駅周辺にはスーパーやドラッグストア、飲食店などが集まり、日常の買い物のしやすさと、多国籍な飲食店が集まる個性豊かな街並みが広がっている。

今回のランキングでは、東浦和が1位となり、蕨、南浦和、武蔵浦和、西川口が続いた。上位には、都心へのアクセスの良さに加え、周辺エリアと比べて住居費を抑えやすい街や、買い物・教育環境など日常生活の利便性が充実した街が並んだ。実際の契約データからは、交通利便性だけでなく、住居費と暮らしやすさのバランスが住まい選びの重要なポイントになっていることがうかがえる。