日本酒といえば「辛口」を好む人も多いかもしれません。しかし、最近の日本酒業界では、豊かな「甘み」と「低アルコール」が大きなトレンドになっています。さらに、昔ながらの「生酛」や「山廃」といった伝統製法にも新たな注目が集まっているといいます。日本酒の味わいや造り方は、今どのように変化しているのでしょうか。『運命の一杯に出合える 日本酒大全』（Gakken Mook）から一部を抜粋して紹介します。

日本酒の現在のトレンド「甘み」「低アルコール」「伝統製法への回帰」

甘みと低アルコールの絶妙な関係

現在の日本酒業界における最大のトレンドは、「甘みの評価」と「低アルコール化」の相乗効果です。

「SAKECOMPETITION2026」の上位入賞酒や店頭で人気を集める銘柄を見ると、全体的に甘みが豊かでしっかりとしたお酒が大きな支持を集めています。これは純米吟醸や純米大吟醸に限らず、普段使いの純米酒においても同様です。

かつて親しまれた「辛口」を求める声も健在ですが、現在市場で評価されている「辛口」の多くも、実際にはお米由来の豊かな甘みがベースにあります。

この背景にあるのは「低アルコール化」の流れ。従来の16度前後から、現在は14~15度、さらには10~13度といった低アルコール酒に取り組む蔵が増加しています。しかし、単にアルコール度数を下げるだけでは酒質が薄くなり、水っぽくなりがちです。そこで造り手たちは、甘みをやや高く残すことで、低アルコールでありながら満足感のある芳醇な味わいと絶妙なバランスを実現しているのです。

「微発泡タイプの日本酒」の成熟

数年前から人気のあった微発泡タイプのお酒も新たなステージに入りました。一時期は多くの酒蔵がシュワシュワとしたフレッシュな炭酸感(ガス感)を表現することに注力していましたが、現在ではガス感を出す技術そのものが確立･定着してきています。

その結果、造り手の意識は「いかにガス感を出すか」から「自分たちが目指す酒質に本当にガス感が必要か」という問いへとシフトしてきました。あえてガス感を弱めたり排したりする蔵も現れるなど、自社ブランドの個性を再定義し、最適なバランスへとアジャストする成熟期を迎えているといえそうです。

「モダンナチュラル」に見る伝統製法への回帰

さらに見逃せないのが、山廃や生酛といった伝統製法への挑戦です。現代の酒造りの主流である速醸酛(醸造用の乳酸を用いて短期間で醸す手法)によるクリアな酒造りをマスターした若い造り手が、さらなる独自性や複雑味を求め、自然の微生物の力を生かす山やま廃はい･生き酛もとへ取り組むケースが増えています。

従来の山廃や生酛は「どっしりとして重く、酸味が強い」というイメージでしたが、最新技術と若手の感性が融合し、非常に軽やかで洗練された現代的な山廃･生酛(モダンナチュラル)が誕生しています。これにより、伝統製法の魅力が若い層にも広く受け入れられています。