サントリーは11月17日、本格芋焼酎「THE PREMIUM OSUMI〈STARDROP〉」を全国で数量限定発売する。720ml入り、アルコール度数40％で、希望小売価格は4,200円（税別）。あわせて、定番の「大隅 OSUMI〈芋〉」「同〈麦〉」も、2027年3月上旬以降、順次リニューアルする。

商品発表会では、新商品の開発背景や製法を紹介するとともに、ストレートやロック、ソーダ割りでの試飲を実施。ブランド初のプレミアム焼酎で目指した味わいや、定番品の刷新ポイントが説明された。

約5年の開発で目指した、芋本来の「甘みとコク」

「大隅 OSUMI」は、鹿児島の焼酎づくりの技術と、サントリーの蒸溜技術を融合させた本格焼酎ブランド。蒸溜後半に出てくる雑味や苦味成分を含む蒸溜液をカットする「香り厳選蒸溜」により、素材の華やかな香りやコクを引き出している。

今回、ブランド初のプレミアム商品として登場するのが「THE PREMIUM OSUMI〈STARDROP〉」だ。構想から発売まで、約5年をかけて開発したという。

発表会で担当者が明かした開発の出発点は、「大隅酒造とサントリーだからこそできる、本当に革新的な芋焼酎をつくれないか」という問いだった。

サントリーでは、ウイスキーやブランデー、テキーラなど、さまざまな蒸留酒を研究。その中で、上質な蒸留酒に共通する要素として着目したのが、口に含んだときの甘みとコクだ。飲んだ後の満足感や、もう一杯飲みたいと思う気持ちにつながると考え、芋本来の持ち味を引き出す方法を探った。

蒸す、焼くに続く「第3の加工方法」

開発では当初、芋を蒸す時間や条件を変える方法を検討したものの、求める甘みとコクには届かなかったという。焼く方法も試したが、条件によっては焦げた香りが生まれ、狙っていた甘みやコクを覆ってしまうことが課題となった。

そこでたどり着いたのが、加圧高温で芋を調理する「甘み開花製法」だ。

発表会では、蒸す、焼くに続く「第3の加工方法」として紹介。約130度で加熱しながら焦げを防ぐ方法を採用し、芋の品種も検討を重ねた結果、紅系のサツマイモを使うことで、目指す香味に近づいたという。

新商品は、焼き菓子のような甘やかさと、深いコク、余韻が特徴。「香り厳選蒸溜」による心地よい香りも楽しめるという。

定番品は初の刷新、ソーダ割りの爽快さも追求

一方、「大隅 OSUMI〈芋〉」「同〈麦〉」は、発売以来初となるリニューアルを実施する。

豊かな香りとすっきりした飲み口を生かしながら、より爽快な味わいへと調整。「芋」はふかし芋のようなふっくらした甘い香りとなめらかな口当たり、「麦」はフルーティな香り立ちと軽やかな口当たり、ほのかな甘みが特徴だ。

ボトルには新たに透明瓶を採用。「芋」は昼から夕方にかけての穏やかな空気、「麦」は澄みわたる爽快な朝の空気をイメージし、大隅半島から見える空と桜島を描いた。

いずれも900ml入り、アルコール度数25％。希望小売価格は「芋」が998円、「麦」が962円（ともに税別）。2027年3月上旬以降、全国で順次切り替わる予定だ。