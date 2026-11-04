シチズン時計のペアモデル「DEAR Collection」から、2026年モデル4本が登場する。テーマは「聖なる森の朝」。澄んだ空気に包まれた冬の森へ、朝の光が静かに差し込む情景をブルーを基調とした文字板で描いた。アテッサ、クロスシー、エクシードから全4モデルをラインナップし、11月5日に発売する。

いずれのモデルもケースとバンドにはライトシルバーカラーのスーパーチタニウムを使用。スーパーチタニウムは、チタニウムに対してシチズン独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施した素材だ。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様に加えて、日本、中国、ヨーロッパ、北米の世界4エリアで標準電波を受信する多局受信型電波時計となっている。

アテッサとクロスシー、深い夜から朝へ移るブルーを表現

アテッサ「BY1000-69L」は、深いブルーのグラデーション文字板に、森や山並みを思わせる細かなパターンを重ねたモデル。ラメが光を受けてきらめき、雪に包まれた森の空気感を描き出す。

6時位置には、電波の情報から月齢を自動計算して表示するムーンフェイズを配置。朝の青空に浮かぶ白い月をイメージした特別な月齢板を用いている。インデックスにも、山頂や木々の間から差し込む光を思わせるカットパーツを配置した。

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：径41.5×厚さ10.8mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.H874」

主な機能：世界4エリア電波受信、ワールドタイム（24時差）、パーペチュアルカレンダー、月齢表示、月齢自動計算、北・南半球月齢表示切替

数量：世界限定2,400本

価格：17万500円

クロスシー「ES9491-50L」は、hikari collectionをベースとした限定モデル。ブルーのグラデーションに山並みや木々を思わせるパターンを重ね、深い夜から朝へと移る冬の空を表現した。

12時、6時、9時位置にはラボグロウン・ダイヤモンドを配置。12時位置には昇る朝陽をイメージしたパターンも入り、光を思わせるカットパーツとともに文字板へアクセントを加えている。

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：径27.0×厚さ8.2mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：5気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.H060」

主な機能：世界4エリア電波受信、ワールドタイム（24時差）、パーペチュアルカレンダー

数量：世界限定1,300本

価格：12万1,000円

エクシードは夜明けの森を2本のペアモデルに

エクシードからは「CB1140-79L」と「ES9510-65L」の2本。

CB1140-79Lは、ブルーの文字板に冬の森のシルエットを描き、ラメで木々の間に差し込む朝の光を表した。見返しリングにはブルーのグラデーションを施し、夜明けの光が湖面に立ち込める霧へ反射する様子をイメージしている。

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：径38.0×厚さ7.0mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.H147」

主な機能：世界4エリア電波受信、ワールドタイム（26時差）、パーペチュアルカレンダー

数量：500本

価格：18万7,000円

ES9510-65Lは、夜明けとともに明るくなる森をブルーのグラデーションで表現したレディスモデル。文字板には冬の森のシルエットを配し、インデックスには夜明けの光をイメージした10個のダイヤモンドをセットした。6時位置のダイヤモンドにはスクエア型の台座を合わせ、ほかのインデックスとは異なる見え方を持たせている。オーバル型ケースと花をモチーフにしたバンドもポイント。

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトプラチナ）

ケースサイズ：径25.0×厚さ8.4mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

防水性能：5気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.H060」

主な機能：世界4エリア電波受信、ワールドタイム（24時差）、パーペチュアルカレンダー

数量：500本

価格：17万6,000円

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