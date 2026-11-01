サントリー登美の丘ワイナリー(山梨県甲斐市)は11月7日・8日、今年のぶどうの収穫を祝う「収穫感謝祭2026」を開催する。新酒や新ヴィンテージワインのテイスティングのほか、つくり手によるトークセッションや特別ツアーなどを実施する。開催時間は10:00～16:30(最終入場16:00)。入場無料で、テイスティングや各種ツアーには別途料金がかかる。

新酒や受賞ワインをテイスティング

会場では、受賞ワインや9月に発売した新ヴィンテージワインなど、「FROM FARM」の多彩なワインをチケット制で試飲できる。

テイスティングには、FROM FARMロゴ入りワイングラス、グラスホルダー、チケット4枚(1,000円分)がセットになった「テイスティングスターターキット」(2,000円)の購入が必要。FROM FARMロゴ入りワイングラスを持参する場合は、チケットの購入のみで試飲できる。

また、スターターキットを購入した人、または同ロゴ入りワイングラスを持参した人には、今年収穫したぶどうからつくった新酒を1杯無料で提供する。

つくり手が語る今年のぶどうとワインづくり

富士見テラスステージでは、つくり手による新酒のトークセッションを開催。新酒の魅力や今年のぶどうの出来栄えについて、つくり手ならではの視点から語る。時間は11:50～12:20と14:30～15:00の2回で、参加無料。

さらに、ぶどうの栽培や醸造を担うつくり手が案内する3つの特別ツアーを用意する。畑や醸造施設を巡り、登美の丘ならではのテロワールやワインづくりへのこだわりを紹介。特別なテイスティングも楽しめる。

ツアーは事前予約制で、無料登録できる「FROM FARM Club」の会員が対象。参加には別途料金がかかる。

信州塩尻ワイナリーのワインも登場

9月に名称を変更した「信州塩尻ワイナリー」の特設ブースも設置する。世界的なワインコンペティションや日本ワインコンクールで受賞したワイン、9月に新発売したワインなどを試飲できる。

ワイナリーのメンバーによる無料のミニセミナーは、2階の飲食スペースで11:10～11:40と13:30～14:00に開催する。

また、富士見テラスステージでは「日本ワインの愉しみ方セミナー～食卓を彩るFROM FARMのワイン～」を実施。日本の風土で育まれたぶどうと、つくり手の技から生まれる日本ワインの魅力を紹介する。時間は10:30～11:00と12:50～13:20で、参加無料。

当日は地元の有名店やフードトラックも出店予定。ワインとともに食事も楽しめる。

イベントの詳細やツアーの予約方法は、公式告知ページで確認できる。

※価格は税込。