長谷工アーベストは、「住みたい街(駅)ランキング」および「今後、注目の街(駅)ランキング」の調査結果を10月8日に発表した。調査は2026年7月11日〜26日の期間、WEBアンケート2,766件を集計したもの。

「住みたい街(駅)ランキング」については、「横浜」が1位に選ばれた。次いで、2位に「吉祥寺」、3位に「大宮」がランクインしている。

上位の街は、昨年比で大きな変動はなく、交通利便性、買い物利便性、住環境の良さを兼ね備えた街が安定的な支持を集めている。 「大井町」は今回、初めて14位にランクイン。3路線が利用できるほか、新幹線利用が可能な品川駅や羽田空港などへの好アクセスに加え、2026年3月に開業した「OIMACHI TRACKS」をはじめとする駅周辺の再開発により、実際に商業施設や公共空間が利用できるようになったことで、街の魅力度を実感する声も、人気上昇の要因となっている。

「今後、注目の街(駅)ランキング(次に選ばれる街)」については、「住みたい街(駅)ランキング」の上位と重複する街(駅)が多くランクイン。

一方で、「住みたい街(駅)ランキング」の30位圏外である「北綾瀬」「綾瀬」「八王子」「橋本」「ゆめが丘」「上尾」「浦和美園」などもランクインしている。これらの街には、商業施設の開業や再開発が進むエリア、子育て環境・支援サービスの充実、住宅価格のバランスを備えた街という共通特徴がある。

また、街が注目される、あるいは人気が高まるタイミングには、再開発計画や大型商業施設の開業などが発表され、将来への期待感が高まる時期と、実際に開発が進み、街の魅力や利便性の向上が実感されることで評価が高まる時期がみられる。

今回の調査からは、街選びの基準が「現在の人気」だけでなく、「将来の発展性」や「暮らしやすさの総合評価」へと広がっていることがうかがえる。また、「次に選ばれる街(駅)」についても、今後「住みたい街(駅)」としての支持をさらに高めていくことが期待される。

住宅購入の際に重視する街の条件については、「都心アクセス」(62%)、「通勤アクセス」(43%)、「スーパー・ドラッグストアの充実」(41%)が上位に。前年比では、「駅周辺に買い物施設が揃っている」や「物価が安い」など“日常の生活コスト”に直結する項目の重視度が高まっている。

また、近年の防災意識の高まりや自然災害の頻発を背景に、“安心・安全に暮らせること”も重視点として定着しつつある。

こうした結果から、街選びの基準は、かつての憧れやブランドイメージを重視するスタイルから、総合的に暮らしやすさを評価して住まいを選ぶ傾向へと変化している。

近年増加する共働き世帯の街の重視点についても同様の傾向がみられる。希望の通勤時間では、「～30分程度」が中心である状況は変わらないものの、「～40分程度」までを許容する層も増えている。そのため、都心から一定の距離があるエリアであっても、都心直通の路線が利用できることや乗り換え回数が少ないこと、始発駅で着席通勤が可能であることなどの条件を確保している街では、住宅価格や住戸の広さ、買い物利便性、子育て環境とのバランスから、現実的な住まいの候補として選ばれるケースがみられる。

今回のランキングでは、横浜、吉祥寺、大宮など、交通利便性や住環境に優れた街が引き続き上位にランクインした。一方、今後注目される街としては、北綾瀬や橋本、ゆめが丘なども名前が挙がっており、再開発による将来性や住宅価格、子育て環境などが評価されている。住まい選びでは、街の知名度や現在の人気だけでなく、日々の暮らしやすさや将来の発展性も重要な判断材料となっているようだ。