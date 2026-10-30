NEXER Groupは、理想の家に関するアンケート結果を10月13日に発表した。調査は2026年10月3日～8日の期間、全国の男女500名を対象に行われた。

はじめに、「理想の家」を実現するにあたって重視することを尋ねると、「広さ・間取り」と回答したのが51.4%で最多だった。

次いで、「価格」が47.4%、「耐震性・安全性」が43.85、「省エネ・断熱性能」と「立地」がそれぞれ35.4％、「設備(キッチン・浴室など)」が33.6%と続いた。

「広さ・間取り」が半数を超えて最も多い一方、「価格」や「耐震性・安全性」も4割を超える結果に。理想の家を考える際には、広さや間取りだけでなく、費用や安全性、省エネ・断熱性能、立地、設備など、さまざまな条件が重視されていることがわかった。

続いて、重視することの中でも「最も大切だと思うこと(一つだけ)」を聞くと、「耐震性・安全性」(22.0%)が最多となった。次いで、「価格」(20.6%)、「広さ・間取り」(19.4%)が続いた。

「耐震性・安全性」の具体的な理由として、「長く住むのに一番大事なことだから」「日本は地震大国なので、耐震性は絶対に必要だと思う」など、長く住むことや地震への備え、命を守ることを重視する声が挙がった。

一方で、「価格」では予算内に収めることや、その後の生活への負担を考える意見が寄せられ、「広さ・間取り」では、快適さや生活のしやすさを重視する声が寄せられた。

理想の家を実現するための依頼先

理想の家を実現するための依頼先については、「大手ハウスメーカー」が56.0%、「地元の工務店」が44.0%となり、大手ハウスメーカーを選ぶ人がやや多い結果に。

「豊富な実績やノウハウがあり安心できるから」「大手なら安心だから」など、「大手ハウスメーカー」では、実績やノウハウの豊富さ、安心感、選択肢の多さなどを理由に挙げる声が見られた。

一方、「地元の工務店」では、細かな要望への対応や地域への詳しさ、相談のしやすさなどが理由として挙げられている。

地元の工務店を選ぶ際に、「受賞歴・施工実績の豊富さ」が信頼の判断材料になるかは、「大いになる」が24.6%、「ある程度なる」が50.8%で、あわせて75.4%が「信頼の判断材料になる」と回答。一方で、「あまりならない」は13.2%、「まったくならない」は11.4%だった。

信頼の判断材料になる理由については、「他に信頼する指標がないから」「無名よりも何かしら強みがある方が信頼感は増す」など、実績があることへの安心感や、客観的な評価を得ていることを信頼の判断材料として捉える声が挙がった。

理想の家に住むことで「毎日の暮らしが豊かになる」と感じるかについては、あわせて82.6%が「毎日の暮らしが豊かになる(強く思う+やや思う)」と回答。

理由としては、家で過ごす時間の長さや、落ち着ける空間があることを挙げる声が見られた。また、好きなものに囲まれて過ごせることや、家事や生活のしやすさによって、自宅で快適に過ごせることを理由に挙げた人も。

一方、「あまり思わない」は8.4%、「思わない」は9.0%だった。

今回の調査では、「理想の家」で重視する条件として「広さ・間取り」が最多となった一方、最も大切な条件を一つだけ選ぶと「耐震性・安全性」が1位となった。また、理想の家に住むことで暮らしが豊かになると考える人は8割を超えており、住宅選びでは間取りや価格だけでなく、安心して長く暮らせることや、日々の生活の快適さも重要視されていることがうかがえる結果となった。