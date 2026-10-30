長谷工アーベストは、近畿圏における「住みたい街(駅)ランキング」の調査結果を10月8日に発表した。調査は2026年5月29日〜6月2日の期間、近畿圏居住のモニターを対象に実施した、WEBアンケート1,785件を集計したもの。

近畿圏総合ランキング

近畿圏総合ランキングでは、前年に引き続き4年連続で「大阪・梅田」が1位に選ばれた。選んだ理由に「うめきたやグラングリーン大阪の開発がどんどん進んでいて、これからもっと便利になりそうだから」「なにわ筋線の開業で空港方面へのアクセスも良くなりそうで、将来性が高いと思う」などの声が寄せられた。

「大阪・梅田」周辺では、2027年度に全面開業を控える「グラングリーン大阪」をはじめ、「(阪急)大阪梅田」駅リニューアルや周辺再開発が進行中。“今後発展が期待できる注目の街(駅)”においても、257件の回答を集め第1位となっている。

次いで2位は「西宮北口」となり、3位は3年連続で「天王寺(大阪阿部野橋)」が続いた。

その他の上位駅では、「(JR)尼崎」が5位にランクインし、初のトップ5入り。都心へのアクセスの良さや、複数路線利用可能なターミナル駅であること、駅周辺に商業施設や生活利便施設が集積していることによる住みやすさ、さらに資産価値の高さ等を評価する声が多く上がった。

今回のランキングでは、大阪・梅田が4年連続で1位となり、西宮北口、天王寺が上位にランクインした。一方、JR尼崎が初めてトップ5入りするなど、交通アクセスや生活利便性に優れた街への関心の高さもうかがえる結果となった。今後も大阪・梅田周辺の再開発をはじめ、各エリアの街づくりが住みたい街の評価にどのような影響を与えるのか注目される。