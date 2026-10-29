マツダの新型「CX-5」がグーグルのAIアシスタント「ジェミニ」(Google Gemini)に対応した。いかにも便利そうなアップデートだが、いったい何ができるのか。

マツダ「CX-5」(現行型、3世代目)の写真を一気に見る

決まった音声コマンドを覚える必要なし

CX-5の米国、カナダ、欧州、日本仕様で採用しているGoogle搭載インフォテインメントシステムがGeminiに対応した。アップデートは「Google Play」からの配信により無償で提供される。普段の会話のように話しかけるだけで、クルマの機能の操作(一部機能のみ)や情報の取得をハンズフリーで行えるようになる。

「Gemini」は、人と話すような自然な言葉で対話できるGoogleのAIアシスタント。会話の流れや利用者の意図を踏まえて応答できるので、決まった音声コマンドを覚える必要がない。目的地やルートの検索、エアコンの調整、音楽の再生などを話しかけるだけで行えるため、前方から視線や意識を離さずに操作できるのが特徴だ。

マツダは「ひと中心」のクルマづくりを掲げ、ドライバーの視線移動や操作の負担を最小限に抑えるHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)の開発を進めている。今回の高度な音声操作機能への対応も、その取り組みの一環だという。

「Gemini」で何ができる?

マツダによると、新型「CX-5」で「Gemini」を使うと、主に以下のようなことができる。

ナビゲーションでは、「Google マップ」での目的地設定に加えて、目的地の詳細やリアルタイムの交通情報、到着予定時刻を音声で確認できる。「ルート沿いで屋外席があり、評価の高いカフェ」といった具体的な条件を伝えて、気分や目的に合った立ち寄り先を探してもらうことも可能だ。

車両設定では、「車内が寒くて、ガラスが曇っている」など、困っていることを伝えるだけで空調を調整してくれる。エンターテインメント面では、特定の曲を指定するのではなく、ドライブ中の気分やシーンに合ったサウンドを流すよう頼んだり、再生中の曲について質問したり、オーディオブックを中断したところから再開したりできる。

ベータ版で利用可能な「Gemini Live」を使えば、自由に対話しながら家族旅行の計画を立てたり、仕事の込み入った会話を練習したりすることもできるという。

なお、一部の連携アプリでは別途設定が必要で、利用できる機能はアプリや利用環境によって異なる。Google LLCの定めにより、利用は18歳以上に限られる。

マツダは今後も「ひと中心」のクルマづくりで「走る歓び」を進化させ、日々の移動をより快適にしていくとしている。