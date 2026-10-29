iDeCoは、老後に向けて長期的に資産を形成するための制度です。だからこそ、高いリターンを期待できるファンドにも注目したいところですが、一方で、大きな損失はできるだけ避けたいもの。では、リターンを追求しながら、リスクを上手にコントロールするにはどうすればよいのでしょうか。

今回は、SBI証券のiDeCoに新たに追加された半導体株やFANG+、ゴールドなどのファンドを比較しながら、長期投資における「攻め」と「守り」のバランスについて、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに解説してもらいました。

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半導体・FANG+・ゴールドも！ iDeCoの運用商品を見直し

SBI証券は、2026年12月に予定されているiDeCo制度改正を前に、iDeCoセレクトプランの運用商品を見直し、10月16日に新たなファンドを追加しました。

追加にあたっては、インデックスファンドは指数との乖離が小さく信託報酬が業界最安水準であること、アクティブファンドはファンドレーティングがカテゴリー平均を中長期（3～5年目途）で上回り、インデックスファンドとの差別化ができる特色のあるファンドであることが基準とされています。

なお、今回の見直しでは、追加とあわせて一部の運用商品が除外されました。除外された商品は新たに買い付けることはできませんが、除外日（10月16日）時点で保有している分は、除外後も継続して保有できます。今後も持ち続けるかどうかは、ご自身の運用方針に照らして確認しておくとよいでしょう。

iDeCoは原則60歳まで引き出せない、長期のお金です。そこで今回は、運用開始から3年以上の実績がある追加ファンドについて、リターンに加えてリスクと運用効率も確認し、ファンドアナリストの視点で整理しました。

運用開始から日が浅いSBI NASDAQ100インデックス・ファンド、DC ROBOPROファンドは、実績データが十分でないため、本稿では取り上げません。

SBI NASDAQ100インデックス・ファンドは、運用実績がもっとも長いNASDAQ100インデックスファンド（iFreeNEXT NASDAQ100インデックス）を、DC ROBOPROファンドは、既存のROBOPROファンドの運用実績を参考にしてください。