長谷工アーベストは、愛知県における「住みたい街(駅)ランキング」の調査結果を10月8日に発表した。調査は2026年7月4日〜9日の期間、愛知県居住のモニターを対象に実施した、WEBアンケート560件を集計したもの。

愛知県の住みたい街(駅)ランキングでは、「名古屋」が4年連続で1位に選ばれた。具体的には「新幹線も在来線も使えて出張や旅行に便利。駅周辺で買い物も用事も済ませられるのが魅力」「県外へ出かける機会が多いので新幹線が使いやすいのが良い。アクセス面では一番便利だと思う」などの声が寄せられた。

次いで、交通の便利さが魅力の「金山」が3年連続で2位、JRと名鉄の両方が使えて名古屋へのアクセスも良好な「尾張一宮/名鉄一宮」が2年連続で3位となり、上位3駅は昨年と変わらない結果になった。

その他、4位には「豊橋」がランクイン。JR・名鉄の複数路線に加え、新幹線も利用できる交通利便性の高さが評価に繋がり順位を上げた。

また、5位「星ヶ丘」、6位「藤が丘」と、地下鉄東山線沿線の駅が揃って順位を上げランクイン。1都心へのアクセスの良さと日常生活の利便性を兼ね備えている点が評価されている。

上位駅を選んだ理由では、“交通や生活の利便性”に関する声が多くあがっており、住みたい街(駅)のポイントになっていることがうかがえる結果となった。