「自分の強みを今の仕事で活かせていない」と感じたことはありませんか？ 実は、才能を発揮する場所は本業だけではありません。副業で新たな可能性を試したり、趣味としてじっくり育てたりすることも選択肢になります。オランダの社会人116人を対象とした実験では、自分の強みを見つけ、伸ばし、活用する取り組みによって、前向きに行動するための心理的な土台にも変化が見られました。

自分の才能をどこで、どう活かせばいいのでしょうか。『5日で自分の才能が見つかる本』（堀田秀吾／祥伝社）から一部を抜粋して紹介します。

才能が輝く場所は仕事だけではない。

才能を本業の中で発揮するのか、副業として育てるのか、それともあえて趣味の世界に残しておくのか――。

【世界の才能研究より】

この答えのヒントをオランダのティルブルフ大学のマイヤースとファン･ウールコムが行ったフィールド実験からさがしてみましょう。

参加したのは、オランダの社会人116名です。実験グループには、自分が活きる才能、つまり強みを伸ばすためのプログラムを受けてもらいました。くらべる役の対照グループには、同じプログラムを後日受けてもらう「待ってもらう方式」をとっています。プログラムの中身は、3つの段階に分かれていました。

第1段階は「強みの特定」です。専用の強みカードや、自分に問いかけるシートを使って、自分の上位3つの強みを言葉にしていきます。第2段階は「強みの開発」です。半日のトレーニングを通して、その強みを職場のどんな仕事に活かせるかを具体的に考えて組み立てます。第3段階は「強みの活用」です。進み具合をたがいに確認し合う相棒を1人選び、強みをちゃんと使えているかを定期的にお互いチェックし合う仕組みです。

プログラムを受けた直後、参加者のポジティブ感情、つまり喜びや誇り、熱意といった前向きな気分が、ぐっと上がりました。この高まりは1か月後にはもとの水準に戻ってしまいます。でも、それより大事な効果が同時に見つかったのです。心理的資本と呼ばれる、自己効力感(自分はやれるという感覚)、楽観性、希望、そしてレジリエンス(折れない力)の4つです。これらは直後だけでなく、1か月後の追跡時にもちゃんと保たれていました。

この研究のプログラムは、強みを見つけるところで終わらず、どう使うかを組み立て、実際に活用するところまでを一続きに設計したものでした。その結果、気分の高まりは短い間で終わっても、内側の土台になる心理的資本のほうは、1か月後まで保たれていたのです。

この実験で分かったことから、「才能をどこで活かすか」を選ぶときの、実際に使える目安を考えてみましょう。

才能を活かす場の選び方3つ

1つ目は、「本業で活かす場合」です。自分の主タイプを仕事の中心にすえる形をねらいます。たとえば分析探究型(タイプA)の人が営業職についているなら、お客さまのデータを分析して気づきを引き出す役割を担当に足してもらいましょう。戦略統率型(タイプE)の人が現場の担当なら、半年に一度の戦略会議に提案者として加わる、といった調整から始めるとよいです。そして強みを伸ばすためのプログラムの第3段階で大事だった「進み具合をたがいに確認し合う相棒」を社内に1人見つけてください。

2つ目は、「副業で育てる場合」です。自分の副タイプを試す実験の場として副業を使うのは、とても相性のよい組み合わせです。本業では出しきれないタイプを副業で育てておくと、3年後、5年後にキャリアの選べる道が広がります。副業で小さな実績を少しずつ積んでいく流れは、強みの活用としても、特定･開発･活用という3段階の形になりやすいのです。

そして3つ目が、「趣味として残す場合」です。すべての才能を仕事にする必要はありません。むしろ「お金にはしない」と決めた才能のほうが、長く育ち続けることもあります。マイヤースとファン･ウールコムの研究でとくに伸びた心理的資本は、すぐ目に見える形では表れません。だからこそ、人生全体を支える土台になってくれるのです。

タイプ診断の結果を「本業を変えるか、変えないか」という二択の問題に押し込めないでください。本業･副業･趣味という3つの場をうまく組み合わせて、いくつかのタイプを同時に育てていく。これが、人生100年時代にふさわしい才能の活かし方です。