マセラティ ジャパンは10月27日、新型「グラントゥーリズモ」の日本導入を記念した特別仕様車「グラントゥーリズモ トロフェオ ローンチエディション」(GranTurismo Trofeo Launch Edition)を発売した。日本国内での販売台数はわずか2台。価格は3,099万円だ。

「グラントゥーリズモ トロフェオ ローンチエディション」

40psアップの590psを発揮する新型トロフェオがベース

ベースとなる新型「グラントゥーリズモ トロフェオ」は、F1由来のプレチャンバー燃焼技術を採用した3.0リッターV型6気筒ツインターボエンジン「ネットゥーノ」を搭載。最高出力は従来モデルから40ps向上し、590psを発揮する。

ローンチエディションでは、このトロフェオに専用のカーボンファイバー製パーツと、レースのDNAを受け継ぐというカラーコーディネートを組み合わせた。

白いボディにカーボンパーツと赤いキャリパー

ボディカラーには、マセラティのカスタマイズプログラム「フォーリセリエ」の特別色で、ソリッドホワイトの「ビアンコ・パステッロ」を採用した。フロントにはカーボンファイバー製エアロスプリッター、リアにはカーボンファイバー製スポイラーを装着し、空力性能を高めるとともに、流麗なシルエットにスポーティな印象を加えている。

リアにはカーボンファイバー製スポイラーを装着

ホイールはグロッシーブラック仕上げの新デザイン20/21インチ「トライデント」鍛造ホイール。全幅はそのままに、前後のトレッド幅を通常のホイールより10mm拡大し、コーナリング性能や安定性を高めた。ブレーキキャリパーはレッドアルマイト仕上げで、白いボディとのコントラストを生み出す。このほか、ダークフィニッシュのフルLEDアダプティブマトリクスヘッドライトとプライバシーガラスを組み合わせている。

インテリアはレッドのレザーで統一

インテリアにはレッドのフルグレイン パーフォレイテッドレザーを採用し、ヘッドレストにはマセラティの象徴であるトライデントのステッチを施した。ハンドル位置は右。主な装備としては、ほかに「スポーツデザインパッケージ(トロフェオ)」を備える。