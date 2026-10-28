「自分には才能がない」「あの人は生まれつき優秀だから」――そんなふうに考えたことはありませんか？ 実は、能力を生まれつき決まったものと考えるか、努力や経験で伸ばせるものと考えるかによって、失敗したときの行動に違いが表れるといいます。

2万8,000人超のデータを分析した心理学の研究から見えてきた、才能を伸ばす人の考え方とは？ 『5日で自分の才能が見つかる本』（堀田秀吾／祥伝社）から一部を抜粋して紹介します。

才能はいつからでも見つかる。

たくさんの人をしばっている思い込みを取り除いておきましょう。それは、「才能のある人は生まれつき決まっていて、自分のようなふつうの人間には関係ない」という考え方です。

【世界の才能研究より】

心理学には、マインドセットという考え方があります。これは「ものごとのとらえ方のクセ」のことです。「能力は生まれつきで、変えられない」と思うのが固定マインドセット。「能力は努力や経験で伸ばせる」と思うのが成長マインドセット。この2つです。リッチモンド大学のバーネットらは、このとらえ方の違いが、人の行動や学びとどれくらい結びついているのかを調べました。113の独立したサンプル、合計2万8217名分のデータをまとめて分析したのです。この方法はメタ分析(これまでに行われた関連する研究を広く集めて、見くらべたり1つにまとめたりする調べ方)と呼ばれます。

分かったことを見ていきましょう。成長マインドセットを持つ人には、2つの特徴がありました。1つは「うまくなること」自体を目標に置きやすいこと。もう1つは、難しい課題にぶつかっても、やり方を変えながら粘り強く取り組むことです。どちらの傾向も、多くの研究でくり返し確認されました。逆に、つまずいたときに諦めてしまう反応や、いやな気持ちに飲みこまれてしまう傾向は、成長マインドセットが強い人ほど弱くなっていました。この逆方向の結びつきも、安定した水準でした。

「人生うまくいかない」ときこそ才能を見つけるチャンス

バーネットらは、この違いは、失敗したときや能力を疑われたときほど大きく開く、と示しました。うまくいっているときは、どちらのタイプも似たような行動を取ります。ところが、テストで悪い点を取った、上司からきびしく注意された。そんな「自己脅威」、つまり自分のプライドがおびやかされる場面に立たされたとたん、行動が二手に分かれます。固定マインドセットの人は「やっぱり自分には才能がない」と引っこんでしまいます。一方、成長マインドセットの人は「次はこうやってみよう」と工夫を始めます。といった具合に、同じ出来事にあっても、そのあとのふるまいが変わってくるのです。

ここで覚えておきたいのは、マインドセットそのものは、生まれ持った性質ではないということです。バーネットらの研究は、能力を「伸びていくもの」としてとらえる人ほど、自分を立て直すような行動を選びやすくなる、とほのめかしています。マインドセットは、あとから身につけ直せます。いわば、自分で選べる考え方の道具なのです。

成長マインドセットは「がんばれば誰でも何でもできる」と言っているわけではありません。努力や工夫で伸ばせる範囲があって、その範囲をどれくらい広く見積もるかが行動を変える、と考えるほうが正しいのです。固定マインドセットの人は、伸びる範囲をゼロだと見積もるので動きません。成長マインドセットの人は、ある程度は伸びると見積もるので、とにかく動いてみます。その動いた量が、長い時間で見たときに、大きな成果の違いを生んでいくのです。