「自分には才能がない」「あの人は生まれつき優秀だから」――そんなふうに考えたことはありませんか？ 実は、能力を生まれつき決まったものと考えるか、努力や経験で伸ばせるものと考えるかによって、失敗したときの行動に違いが表れるといいます。
2万8,000人超のデータを分析した心理学の研究から見えてきた、才能を伸ばす人の考え方とは？ 『5日で自分の才能が見つかる本』（堀田秀吾／祥伝社）から一部を抜粋して紹介します。
才能はいつからでも見つかる。
たくさんの人をしばっている思い込みを取り除いておきましょう。それは、「才能のある人は生まれつき決まっていて、自分のようなふつうの人間には関係ない」という考え方です。
【世界の才能研究より】
心理学には、マインドセットという考え方があります。これは「ものごとのとらえ方のクセ」のことです。「能力は生まれつきで、変えられない」と思うのが固定マインドセット。「能力は努力や経験で伸ばせる」と思うのが成長マインドセット。この2つです。リッチモンド大学のバーネットらは、このとらえ方の違いが、人の行動や学びとどれくらい結びついているのかを調べました。113の独立したサンプル、合計2万8217名分のデータをまとめて分析したのです。この方法はメタ分析(これまでに行われた関連する研究を広く集めて、見くらべたり1つにまとめたりする調べ方)と呼ばれます。
分かったことを見ていきましょう。成長マインドセットを持つ人には、2つの特徴がありました。1つは「うまくなること」自体を目標に置きやすいこと。もう1つは、難しい課題にぶつかっても、やり方を変えながら粘り強く取り組むことです。どちらの傾向も、多くの研究でくり返し確認されました。逆に、つまずいたときに諦めてしまう反応や、いやな気持ちに飲みこまれてしまう傾向は、成長マインドセットが強い人ほど弱くなっていました。この逆方向の結びつきも、安定した水準でした。
「人生うまくいかない」ときこそ才能を見つけるチャンス
バーネットらは、この違いは、失敗したときや能力を疑われたときほど大きく開く、と示しました。うまくいっているときは、どちらのタイプも似たような行動を取ります。ところが、テストで悪い点を取った、上司からきびしく注意された。そんな「自己脅威」、つまり自分のプライドがおびやかされる場面に立たされたとたん、行動が二手に分かれます。固定マインドセットの人は「やっぱり自分には才能がない」と引っこんでしまいます。一方、成長マインドセットの人は「次はこうやってみよう」と工夫を始めます。といった具合に、同じ出来事にあっても、そのあとのふるまいが変わってくるのです。
ここで覚えておきたいのは、マインドセットそのものは、生まれ持った性質ではないということです。バーネットらの研究は、能力を「伸びていくもの」としてとらえる人ほど、自分を立て直すような行動を選びやすくなる、とほのめかしています。マインドセットは、あとから身につけ直せます。いわば、自分で選べる考え方の道具なのです。
成長マインドセットは「がんばれば誰でも何でもできる」と言っているわけではありません。努力や工夫で伸ばせる範囲があって、その範囲をどれくらい広く見積もるかが行動を変える、と考えるほうが正しいのです。固定マインドセットの人は、伸びる範囲をゼロだと見積もるので動きません。成長マインドセットの人は、ある程度は伸びると見積もるので、とにかく動いてみます。その動いた量が、長い時間で見たときに、大きな成果の違いを生んでいくのです。
まとめ
能力は伸びていくものだと覚えておこう
『5日で自分の才能が見つかる本』（堀田秀吾／祥伝社）
本書では、自身が「才能」に悩んだ経験と、大学で多くの相談に向き合ってきた経験、さまざまな論文研究成果を掛け合わせ「誰でも使える才能発見法」を「1日1章、5日間で自分の才能が見つかる集中講義」 という形で紹介しています。就活や転職中の方はもちろん、仕事に限らず「自分の才能を見つけたい」と願いながら果たせずにいる人、才能を見つけたいすべての人に向けて、明日からの行動とキャリアの選択に直結するノウハウを網羅した内容となっています。