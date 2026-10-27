最初に結論： 本記事で紹介するロボティクス関連ファンド5本は、2026年10月9日時点で、直近1年のトータルリターンが「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を上回りました。いずれもNISAの成長投資枠の対象ですが、3年・5年ではオルカンを下回るファンドもあり、過去の実績が今後の優位性を保証するものではありません。 この記事でわかること： NISAの成長投資枠で購入できるロボティクス関連ファンド5本

各ファンドの投資対象と運用の特徴

直近1年・3年・5年のリターンとオルカンとの比較

過去のリターンを比較する際の注意点

「フィジカルAI」などの台頭により、今後の発展が期待されるロボティクス産業。この分野に投資するファンドには、直近1年のトータルリターンが「オルカン」を上回ったものもあります。本記事では、2026年10月9日時点の実績をもとに、NISAの成長投資枠で購入できるロボティクス関連ファンドを5本紹介します。

直近1年でオルカンを上回ったロボティクス関連ファンド5選

ロボティクス関連ファンドは、ロボットの開発・製造を手掛ける企業だけでなく、AIや半導体、センサーなど、関連技術を持つ企業にも投資します。具体的な投資対象や運用方針は、ファンドによって異なります。

今回は、直近1年のトータルリターンが「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（以下、オルカン）を上回ったファンドを5本紹介します。いずれもNISAの成長投資枠の対象です。購入できる金融機関やNISAでの取り扱いは、各販売会社で確認してください。

比較対象となるオルカンのリターンは、以下のとおりです。

ファンド名 1年リターン 3年リターン（年率） 5年リターン（年率） eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 24.27％ 24.02％ 19.44％

※本記事に掲載するリターン・純資産総額は2026年10月9日時点。3年・5年のリターンは、各期間の累積リターンではなく年率で表示しています。

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

「ロボット・テクノロジー関連株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主に国内外のロボティクス関連企業の株式に投資するファンドです。

「Solactive Industrial Robotics & Automation Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果を目指します。原則として為替ヘッジは行わず、決算は年1回です。

直近1年のリターンは58.29％で、オルカンの24.27％を上回りました。3年・5年の年率リターンも、オルカンを上回っています。

ファンド名 主な投資対象 1年リターン 3年リターン（年率） 5年リターン（年率） 純資産総額 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー 国内外のロボティクス関連企業の株式 58.29％ 33.34％ 21.25％ 24.13億円

iTrustロボ

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業の株式に投資するファンドです。

製造、輸送、医療・サービスなどの分野で、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、AIなどに携わる企業が投資対象となります。

直近1年のリターンは44.67％で、オルカンを上回りました。3年・5年の年率リターンも、オルカンを上回っています。

ファンド名 主な投資対象 1年リターン 3年リターン（年率） 5年リターン（年率） 純資産総額 iTrustロボ 日本を含む世界のロボット関連技術、部品、AIなどに携わる企業の株式 44.67％ 33.71％ 23.33％ 213.27億円

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）

アモーヴァ・アセットマネジメントが運用する、主に国内の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に投資するファンドです。

産業用やサービス用などのロボットを手掛ける企業に加え、AIやセンサーなどの関連技術を開発する企業、ロボティクス関連技術を活用する企業も投資対象とします。

直近1年のリターンは41.15％で、オルカンを上回りました。3年の年率リターンもオルカンを上回っていますが、5年の年率リターンは下回っています。

ファンド名 主な投資対象 1年リターン 3年リターン（年率） 5年リターン（年率） 純資産総額 ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） 国内に上場するロボティクス関連企業の株式 41.15％ 28.74％ 13.84％ 951.10億円

グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）

アモーヴァ・アセットマネジメントが運用する、世界各国のロボティクス関連企業の株式を中心に投資するファンドです。

国内株式を主な投資対象とするジャパン・ロボティクス株式ファンドに対し、こちらは世界各国から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業を選んで投資します。

直近1年のリターンは36.08％で、オルカンを上回りました。一方、3年・5年の年率リターンは、オルカンを下回っています。

ファンド名 主な投資対象 1年リターン 3年リターン（年率） 5年リターン（年率） 純資産総額 グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） 世界各国の成長が期待されるロボティクス関連企業の株式 36.08％ 23.75％ 17.74％ 7,857.93億円

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

大和アセットマネジメントが運用する、日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資するファンドです。ロボット・テクノロジーの開発や製造などによって、ビジネスを展開する企業を投資対象とします。

投資先ファンドを通じた実質的な株式運用は、BNPパリバ・アセットマネジメントが担当します。

直近1年のリターンは27.89％で、オルカンを上回りました。一方、3年・5年の年率リターンは、オルカンを下回っています。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、紹介したファンドの購入を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。